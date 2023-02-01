Edirne'de Esnaf Çaya 6 Ay Zam Yapmama Kararı Aldı

Edirne'de esnaf 6 ay boyunca çaya zam yapmama kararı aldı. Edirne Kahveciler ve Gazinocular Odası Başkanı Hakan Gönay, vatandaşların alım gücünün zayıfladığını belirterek "Fiyat artışı söz konusu değil. 6 ay bir süre için biz fiyat artışı düşünmüyoruz, şu an oluşan şartları korumaya çalışıyoruz" dedi.

Edirne'de kahvehane ve kıraathanelerde 4 liradan satılan çaya esnaflar 6 ay boyunca zam yapamama kararı aldı. Edirne Kahveciler ve Gazinocular Odası Başkanı Hakan Gönay, bugün yaptığı açıklamada; halkın alım gücünün düştüğünü belirterek, satışların azalmaması için çaya zam yapmayacaklarını söyledi. Gönay, şunları söyledi:

"GÜNLÜK 400 TANE ÇAYDAN AŞAĞI SATMAMASI LAZIM"

"Şu anda kış şartları oluştuğu için biz de enerji giderlerinin fazla oluşu, müşterilerin alım gücünün zayıflaması… Çünkü kendi ihtiyaçlarını karşılamak için belli bütçeleri var. Sonuç olarak bu da müşteriye yansıyor. Onun için herhangi bir fiyat artışı söz konusu değil. 6 ay bir süre için biz fiyat artışı düşünmüyoruz. Şu an oluşan şartları korumaya çalışıyoruz. Biz kendimiz sahaya indik. İş gücü olarak aile yardımlaşması yapıyoruz. Zor dönemi atlamak istiyoruz. Sonuç olarak şöyle de bir durum var; bu süre içinde dünyada enerji fiyatları gerileme sürecine girdi. Savaş artık alışkanlık yaptı. Her şey pik noktasına zaten ulaştı. Enerji fiyatlarında geri dönüşüm olacağını düşünüyoruz. Elektrikte, doğal gazda olsun yüzde 20-30 indirim olacağını düşünüyoruz. Bu da esnafımız için çok önemli çünkü sadece bir işyerinin aylık maliyeti doğal gaz, su, elektrik, internet yaklaşık 10 bin TL tutuyor. Bu da esnaf için ağır bir durum. Bir kira gibi enerji maliyetleri var. Bu da işletmecilerin yanında çalıştırdığı istihdamı azalttı. Kış şartlarında azalıyor. Neden, çünkü o gideri karşılayacak potansiyeli olmuyor. Karşıdaki müşterinin alım gücü olsa zaten bu sorun kendiliğinden ortadan kalkacak. 2 bin lira elektrik geliyorsa onun iki katı da doğal gaz geliyor. 4-4 bin 500 lira doğal gazı var bunun. Kendi işinin başındaysa günlük 400 tane çaydan aşağı satmaması lazım."