Edirne'de Engelli Bireyler Haklarını İstemek İçin Toplandı

Edirne'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir basın açıklaması düzenleyen engelli bireyler, kazandıkları hakların uygulanmasını talep etti. Engelli hakları mücadelesinde yardım odaklı yaklaşımı reddettiklerini vurgulayan katılımcılar, eşit yurttaşlık taleplerini dile getirdi.

(EDİRNE) - Edirne'de engelli bireyler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde haklarını istemek için basın açıklaması düzenledi. Edirne Kent Konseyi Engelliler Meclisi Üyesi Nevreste Deniz Yılmaz, "Bizler yıllardır süregelen 'yardım odaklı' yaklaşımı reddediyoruz. Engelli bireyler, toplumun 'bakıma muhtaç' veya 'acınacak' kesimi değil; hayatın her alanında var olan, üreten ve söz sahibi olması gereken hak özneleridir" dedi.

Edirne Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını Edirne Kent Konseyi Engelliler Meclisi adına Nevreste Deniz Yılmaz okudu.

Yılmaz, var olan sorunlarını haykırmak, kazanılmış haklarını hatırlatmak için toplandıklarını söyledi. Basın açıklamasının sonunda engelli bireyler de yaşadıkları sorunları aktardı.

"Tercih değil, zorunluluk olduğunu önemle vurguluyoruz"

Nevreste Deniz Yılmaz, açıklamada şunları kaydetti:

"Bizler burada bir 'kutlama' yapmak için değil; var olan sorunlarımızı haykırmak, kazanılmış haklarımızı hatırlatmak ve eşit yurttaşlık talebimizi yinelemek için bulunuyoruz. Engelli hakları mücadelesinde yıllardır yaşadığımız en temel yapısal sorun parçalı ve dağınık görüntümüz nedeniyle taleplerimizin güçlü bir siyasi iradeye ve somut politikalara dönüşememesidir. Bizler yüksek sesle haykırıyoruz; yıllardır süregelen 'yardım odaklı' yaklaşımı reddediyoruz. Engelli bireyler, toplumun 'bakıma muhtaç' veya 'acınacak' kesimi değil; hayatın her alanında var olan, üreten ve söz sahibi olması gereken hak özneleridir. Bu anlayışla ayrıştırıcı değil birleştirici, dağınık değil organize bir yapı kurmak, ortak aklı hakim kılmak ve şehrimizin yönetiminde söz sahibi olmak için güçlerimizi birleştirdik. Ortaya koyduğumuz bu anlayışın ışığında engelli bireyleri ilgilendiren her türlü yasal ve idari düzenlemede, sivil toplum kuruluşlarıyla kurulacak işbirliğinin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu önemle vurguluyoruz."

"Bizleri derinden üzüyor"

Bedensel engelli Erol Adem Düzkes ise şunları söyledi:

"21. yüzyıla geldiğimiz dünya çapında hala daha engellilerin, engelsiz vaziyette hayatlarını sürdüremediklerinden dolayı sitem etmek durumundayız. Engellilerin tekerlekli, akülü sandalye, protez alımı konusunda hala sıkıntılar yaşıyoruz. Engelli ile sağlam arasında bir ayrıcalık olması bizleri derinden üzüyor. Her zaman olduğu gibi yine 'Engelliler sakata getirildi' diye bunu vurgulayıp altını çiziyorum."

Mehmet Abdu ise, "3 Aralık Günü ve Engelliler Haftası günlerinde eğlence istemiyoruz. Kahvaltı, yemek düzenleyerek geçiştirilmek istemiyoruz. Artık kazandığımız hakların uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
