Emekliler 20 Bin Lira Seyyanen Zam İstiyor

(EDİRNE) - Edirne'de emekliler aldıkları maaşa tepki göstererek eylem yaptı. Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Fırtına, "Bu sahte yüzdelik artışlara 'hayır' diyoruz. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak taleplerimiz içerisinde, tüm emeklilere derhal 20 bin TL seyyanen zam yapılsın" dedi.

Saraçlar Caddesi'nde toplanan Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, yaptıkları basın açıklamasında taleplerini sıraladı. Basın açıklamasını Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Fırtına, okudu. Fırtına, emeklilere 20 bin TL seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade etti. Fırtına, şunları kaydetti:

"16,8 milyonu aşkın insanın 4,5 milyonu, 16 bin 881 TL gibi bir sefalet aylığına mahkum edilmiştir. Bir o kadar dul ve yetim hak sahibi ise bu tutarın çok daha altında aylık almaktadır. Bu rakamlar açlık sınırının altındadır, hatta yer yer yarısının bile altına düşmektedir. Bunun adı derin yoksulluktur. Emeklilere fiilen 'aç kal' denmekte, sendika hakkı gasp edilerek 'sus' denmektedir. Ocak 2026'da; İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılması planlanan artışların yüzde 12–13, Memur emeklilerine ise yüzde 18'ler bandında kalacağı görülmektedir. Bu bir artış değil; yoksulluğun güncellenmesi, sefaletin kalıcılaştırılmasıdır. Bu sahte yüzdelik artışlara 'hayır' diyoruz. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak taleplerimiz içerisinde, tüm emeklilere derhal 20 bin TL seyyanen zam yapılsın.

"Tüm baskılar sona erdirilsin"

Bu artış, kök aylık oyunlarına kurban edilmeden tüm emekli aylıklarına eşit biçimde yansıtılsın. En düşük emekli aylığı, yeni işe başlayan memur aylığına eşitlensin. Enflasyon kayıpları tam olarak telafi edilsin, refah payı eklensin. Sağlıkta soyguna son verilsin, katkı payları, muayene ücretleri ve ilaç farkları kaldırılsın. Emekliler ve dar gelirli yurttaşlar için barınma ve kira desteği sağlansın, kamusal sosyal konutlar derhal hayata geçirilsin. Emeklilerin ve emekçilerin örgütlenme, ifade ve demokratik hakları üzerindeki tüm baskılar sona erdirilsin."