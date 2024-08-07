Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Eğitim Başarısında Büyük Düşüş

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar, Edirne'de eğitim başarısının son 10 yılda büyük bir düşüş yaşadığını belirtti. Zobar, liyakatsiz yönetim anlayışının sorumluluğunu vurgulayarak, eğitimin tekrar eski başarılı günlerine dönmesi için yeni İl Milli Eğitim Müdürü'nün nasıl bir yol izleyeceğini sordu.

(EDİRNE) - Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar, Edirne'de eğitim başarısında büyük düşüş yaşandığını söyledi. Zobar, " Edirne'de eğitimde başarının gerilere düşmesinin sorumluları kimlerdir sorusuna verilebilecek en doğru yanıt; liyakatin esas alınmadığı, gerçekten hak edenlerin değil kişisel ilişkilerle makamları dolduran liyakatsiz yönetim anlayışıdır" dedi.

Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar, Edirne'de İl Milli Eğitim Müdürlerinin değiştiğini belirterek, "Gidenler başarı hikayelerini anlatıyor, gelenler yeni projeler olacağını anlatıyor ama Edirne'de eğitimin başarısı yıllardır azalıyor" dedi. Zobar, bugün yaptığı açıklamada, üniversite sınavında Edirne'nin Türkiye'de ilk beşe girebilen çok başarılı bir ilken özellikle son 10 yılda büyük bir düşüş yaşandığını ifade etti.

"10 yılda büyük bir düşüş yaşamıştır"

Zobar, şunlara yer verdi:

"Edirne'miz eğitimde 15 yıl öncesine kadar lise giriş sınavlarında Türkiye'de ilk üçe girebilen, üniversite sınavlarında ilk beşe girebilen çok başarılı bir ilimizken özellikle son 10 yılda büyük bir düşüş yaşamıştır. Edirne halkı, çocukları için eğitime çok bütçe ayıran ve büyük emekler veren bir şehir olmasına karşı bu çabaların karşılığını alamamıştır. Edirne'de eğitimde başarının gerilere düşmesinin sorumluları kimlerdir sorusuna verilebilecek en doğru yanıt; liyakatin esas alınmadığı, gerçekten hak edenlerin değil kişisel ilişkilerle makamları dolduran liyakatsiz yönetim anlayışıdır. Edirne'de eğitimin gelişmesi ve tekrar eski başarılı günlerine dönmesi için yeni İl Milli Eğitim mMüdürü eski uygulamalara devam mı edecek yoksa yeni bir sayfa açıyoruz diyerek Edirne'yi başarılı günlerine mi döndürecek?

"Okula aç susuz gelen çocuklarına çareler sunacak mı?"

Durum değerlendirmesi yaparsak mesela; laik ve bilimsel eğitimi yok etme projelerine son verip tarikatları okullara sokmayacak mı? Bakanlığın her projesini okullarda uygulatmaya çalışmayarak gereksiz projelerle öğretmenlerin zamanlarını almayacak mı? Köy okulları kapanmasın diye yeni çözüm önerileri sunacak mı? Dezavantajlı bölge okullarının okula aç susuz gelen çocuklarına çareler sunacak mı? Okullardaki hizmetli ve güvenlik personeli sorunlarına nasıl çözüm bulacak? Liyakatsiz şekilde atanan okul idarecileri sorunlarını nasıl çözecek veya sendikasına göre idareci atamasına son verip liyakatı, aklı, bilgiyi mi esas alacak? İktidar partisinin güdümünde olmayıp, devletin memuru olduğunu hatırlayarak halkımıza, şehrimize tarafsız bir şekilde hizmet etmeyi mi seçecek? Eğitimcilerin yaşadığı sorunlarda veya disiplin soruşturmalarında sendikasına göre mi süreci yönetecek? Önceliği, öğrencilerimizin uygun eğitim alanlarında iyi bir eğitim alması ve öğretmenlerin çalışma barışının olduğu huzurlu ortamlarda çalışabilmesi mi olacak yoksa  makamını bir basamak olarak düşünüp kendi ikbal planları için mi mücadele edecek?

"5 yılda il merkezinde kamu kaynaklarıyla tek okul yapılmamış"

Ayrıca Edirne merkezdeki Gazi İlkokulu, Meriç İlkokulu, Trakya Birlik İlkokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu depreme dayanıksız oldukları belirtilerek yıkılmış ve yenilerinin yapılması için tek bir çivi bile çakılmamıştır. Son 5 yılda il merkezinde kamu kaynaklarıyla tek okul yapılmamış, okullarda kalabalık sınıflar en büyük sorun haline dönüşmüş, özel okulların sayısındaki artış dikkat çekici duruma gelmiştir. Eğitim- İş Edirne Şubesi kişilerle değil anlayışlarla mücadelesini bugüne kadar nasıl sürdürdüyse bugünden sonra da aynı kararlılık, aynı etkililik ve yetkililik ile devam ettirecektir. Eğitim-İş Edirne Şubesi olarak dün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde olduğumuzu, sistem değişmedikçe kişilerin değişmesinin bir anlamı olmadığını belirtmekte fayda görüyoruz. Önemli olan günü kurtarmak değil Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkabilme mücadelesi vermek olduğunu vurgulamak isteriz."

Kaynak: ANKA / Yerel

Edirne Eğitim Yerel Güncel Haberler

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

 Türkiye'nin üzerinde kuş uçurtmayacak 'Çelik Kubbe Projesi' Erdoğan'ın önüne geldi

Türkiye'nin üzerinde kuş uçurtmayacak "Çelik Kubbe Projesi" Erdoğan'ın önüne geldi

 İsrailli bakan Katz'ın paylaşımına CHP'den skandal yanıt: Müttefikiniz Erdoğan'ı güçlendirmeye çalıştığınızı biliyoruz

İsrailli bakan Katz'ın paylaşımına CHP'den skandal yanıt: Müttefikiniz Erdoğan'ı güçlendirmeye çalıştığınızı biliyoruz

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü

Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title