Edirne'de Duru Pakarda'yı Öldüren K.C.A.'ya 27 Yıl Hapis Cezası

(EDİRNE) - Edirne'de 15 yaşındaki Duru Pakarda'yı 17 Ağustos 2024'te tabancayla öldürmekten yargılanan suça sürüklenen çocuk K.C.A. "kasten öldürme" suçundan 24 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya K.C.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Pakarda'nın ailesi ve avukatları hazır bulunurken K.C.A. savunmasında olayın kasıtlı şekilde meydana gelmediğini, pişman olduğunu savundu.

Duru Pakarda'nın annesi Sıla Lale, durşuma sonrasında göz yaşlarını tutamayarak konuşmak istemediğini söyledi.

Mahkeme heyeti suça sürüklenen çocuk K.C.A'yı "kasten öldürme" suçundan 24 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 3 yıl 4 ay hapse çarptırdığını açıkladı.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Pakarda ailesinin avukatı Süleyman Eren, verilen hiçbir cezanın Duru'yu geri getirmeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Yaş küçüklüğü sebebiyle 18 ile 24 yıla arasına cezasının indirilmesi gerekiyordu. Hem Yargıtay kararları hem vicdani duygular sebebiyle biz bu cezanın 24 yıl olarak hükmedilmesini talep ettik. Nitekim heyet de bu yönde karar oluşturdu. Cinayet suçundan 24 yıl hapis cezası aldı. Bunun yanında ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 5 yıl ceza verildi. Yaşının küçüklüğü sebebiyle üçte birlik indirim yapıldı. Toplam olarak 27 yıl 4 ay cezası var. Tek dileğim bu cezanın anne ve babanın içlerine birazcık su serpmesi, ferahlatması."

"Güvenlik kameralarının kayıt almaması bu dosyayı çok yokuşa sürdü"

Ailenin avukatlarından Mertcan Yasıtepe de "Edirne gibi bir ilde sayılı derecede okul varken bu okulların güvenlik kameralarının olmaması, kayıt altına almaması bu dosyayı çok yokuşa sürdü. Müvekkilimizin içi soğudu mu, bizim içimiz soğudu mu o noktada gerçekten şüpheliyiz. Bu intikam duygusuyla ya da birine düşmanlıkla hareket ettiğimiz bir dosya değil. Sadece hepimizin yeğenleri, çocukları, akrabaları okullarda okuyor. Bu okullara öğrenim saati dışında girişin engellenmesini, etrafının güvenlik duvarlarıyla adeta çerçevelenmesini istiyoruz. Sanık taksir konusunda hala daha ısrarcı. İstinaf Mahkemesi de bence yerel mahkemenin kararını onaylayacak" dedi.

"Bizim canımız yandı"

Durunun babası Cem Pakarda ise bu kararın çıkacağına inandığını belirterek, "İlk mahkemeden sonra başkanın bu kararı vereceğine inanmıştım. Verebileceği en iyi cezası verdi zaten, bunun üstünü veremez. Ülkemizde suça sürüklenen çocuk diye bir şey kalmadı artık. Her şeyi onlara yaptırıyorlar. Devletimizden ve hükümetimizden bunu istiyoruz. Bunlara bir çeki düzen verilmesini istiyorum. Bizim canımız yandı. Bu ızdıraptan da kurtulduk. Mahkeme günlerinde büyük bir ızdırap yaşıyorduk. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Sahip çıkmayan ailelerin çocukları uçurumda" diye konuştu.