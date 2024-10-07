Edirne'de Dilenicinin Para Sayma Anları Kamerada
Edirne'de Talatpaşa Asfaltı üzerinde dilenerek para toplayan bir şahıs, topladığı paraları yolun ortasında saydı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Edirne'de Talatpaşa Asfaltı üzerinde bulunan trafik ışıklarında insanların duygularını sömürerek dilenen şahıs daha sonra yolun ortasına oturarak günlük hasılatını saydı.
Talatpaşa Asfaltı üzerinde dilenerek sürücülerden para toplayan şahıs, paraları teker teker saydı. Dilencinin para saydığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - EDİRNE