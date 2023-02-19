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Edirne'de depremzedeler için oluşturulan ücretsiz marketin kapasitesi arttırıldı

Yerel Haberler

Edirne'de depremzedeler için oluşturulan ücretsiz marketin kapasitesi arttırıldı

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Edirne'ye gelen depremzedeler için Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki yardım toplama merkezinde oluşturulan ücretsiz marketin kapasitesi arttırıldı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Edirne'ye gelen depremzedeler için Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki yardım toplama merkezinde oluşturulan ücretsiz marketin kapasitesi arttırıldı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliği aralıksız olarak devam ediyor. Edirne Valiliği öncülüğünde AFAD koordinasyonunda Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki yardım toplama merkezinde oluşturulan ücretsiz market, depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sağlıyor.

Yaşanan depremlerin ardından Edirne'ye gelen depremzede vatandaşlar, kayıt yaptırmalarının ardından Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki yardım toplama merkezinde oluşturulan ücretsiz marketten ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için Edirne Valiliği ve İl AFAD koordinasyonunda Mimar Sinan Spor salonunda yardım kampanyası için kamu kurum kuruluşları çalışanları ve vatandaşlar yoğun bir şekilde çalışıyor. 7'den 70'e gece gündüz demeden tüm vatandaşlar, depremzedeler için tek yürek oldu. Edirne'de Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki yardım merkezinde oluşturulan markette bebek kıyafetlerinden, yetişkin kıyafetlerine, oyuncaktan, hijyen malzemelerine, ayakkabıdan, battaniye ve yorgana kadar birçok ürün yer alıyor.

Kaydını yaptıran depremzede vatandaşlar, kendileri ve çocuklarının neye ihtiyacı varsa ücretsiz markete başvurarak alabiliyor. Sosyal marketteki raflarda yerini alan ürünler, hiç kullanılmamış eşyalardan oluşuyor. - EDİRNE

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Mimar Sinan Edirne Spor Yerel Haberler

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