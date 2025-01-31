Edirne'de Depreme Dayanıksız Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

Edirne'de depreme dayanıksız inşaatı tamamlanmamış boş bina kontrollü olarak yıkıldı.

Atatürk Mahallesi Ferit Çardaklı Caddesi üzerindeki 25 yıllık 7 katlı inşaatı tamamlanmamış apartmanın yapılan teknik analizinde yıkımına kararı verildi. Daha önce proje değişikliğine gidilen fakat bu süreçte madde bağımlıları ve evsizlerin mekanı haline gelen binanın depreme dayanıksız ve çürük olduğu belirlendi. Bunun üzerine binaya yıkım kararı verildi. Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından bina saniyeler içerisinde yıkıldı. Yıkım esnasında ortalığı toz bulutu kapladı. Vatandaşlardan Ahmet Güldal, "Bina son zamanlarda madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Yıkılıp yerine yenisi yapılacak" dedi. - EDİRNE