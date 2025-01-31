Edirne'de Depreme Dayanıksız Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı
Edirne'nin Atatürk Mahallesi'nde, tamamlanmamış ve depreme dayanıksız olduğu belirlenen bir apartman kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım öncesinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından bina saniyeler içinde çöktü.
Edirne'de depreme dayanıksız inşaatı tamamlanmamış boş bina kontrollü olarak yıkıldı.
Atatürk Mahallesi Ferit Çardaklı Caddesi üzerindeki 25 yıllık 7 katlı inşaatı tamamlanmamış apartmanın yapılan teknik analizinde yıkımına kararı verildi. Daha önce proje değişikliğine gidilen fakat bu süreçte madde bağımlıları ve evsizlerin mekanı haline gelen binanın depreme dayanıksız ve çürük olduğu belirlendi. Bunun üzerine binaya yıkım kararı verildi. Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından bina saniyeler içerisinde yıkıldı. Yıkım esnasında ortalığı toz bulutu kapladı. Vatandaşlardan Ahmet Güldal, "Bina son zamanlarda madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Yıkılıp yerine yenisi yapılacak" dedi. - EDİRNE