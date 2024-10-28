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Edirne'de Cumhuriyet Bayramı'nda Öğretmenlerden Unutulmaz Zeybek Gösterisi

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Edirne 1. Murat Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerden oluşan 20 kişilik ekip, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında muhteşem bir zeybek gösterisi sundu. Gösteri, öğrenciler ve izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

(EDİRNE) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Edirne 1. Murat Anadolu Lisesi'nde öğretmenler, unutulmaz bir zeybek gösterisine imza attı.

Okulun öğretmenlerinden oluşan 20 kişilik ekip, Cumhuriyet coşkusunu yansıtan bir zeybek performansı sergiledi. Bayram ruhunu yaşatmak ve öğrencilere kültürel değer sunmak amacıyla sahnelenen gösteri büyük ilgi gördü. Öğretmenlerin birlikte oynadığı zeybek izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı'nda Öğretmenlerden Unutulmaz Zeybek Gösterisi
Kaynak: ANKA / Yerel

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