Edirne'de Cumartesi Pazarında Bulgar Turist Yoğunluğu

Güncelleme:
Edirne'deki Cumartesi pazarında, Bulgar turistlerin yoğun alışveriş yapması esnafları sevindiriyor. Kur farkı nedeniyle Edirne'yi tercih eden Bulgar turistler, pazar esnafının yüzünü güldürüyor.

(EDİRNE) - Edirne'de her hafta kurulan Cumartesi pazarında Bulgar turist yoğunluğu yaşandı. Bol bol alışveriş yapan Bulgar turistler, poşetlerini araçlarının bagajlarına doldurmada güçlük yaşadı.

Kentte yaklaşık 2 haftadır çarşı, pazarda Bulgar turist yoğunluğu yaşanıyor. Kur farkından dolayı Edirne'yi alışveriş merkezi haline getiren Bulgar turistler, Cumartesi pazarına akın etti. Bol bol alışveriş yapan Bulgar turistler, en çok pazar esnafının yüzünü güldürdü. Esnaflar, Bulgar yoğunluğundan memnun olduklarını ifade etti.

"Allah onları eksik etmesin"

Esnaf Yener Dalgın, işlerinin güzel olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Pazar çok yoğun şu an. Çok da güzel işimiz var. Allah onları eksik etmesin. Cumartesi pazarına daha çok geliyorlar. Cumartesi pazarından memnunuz. Allah bereket versin, geçinip gidiyoruz. 3-4 kilo almak fark etmiyor, onlar için…"

Timur Yalçıntuğ da, "Ulus pazarının kapatılmasının duyulmasından sonra Cumartesi pazarına aşırı bir yoğunluk başladı. Çarşamba günlerine de sirayet etmeye başladı. En son Bulgar yoğunluğu pandemi bitiminde başlamıştı. İşlerimiz oldukça yoğun, esnaf çok memnun. Umarım böyle devam eder" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
