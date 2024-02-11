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Edirne'de Bulgaristan ve Yunanistan'dan araç tamiri için gümrük kolaylığı sağlanacak

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Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Bulgaristan ve Yunanistan'dan araçlarını Edirne'ye tamire getiren vatandaşlar için gümrük kapılarındaki işlemlerde kolaylık sağlanması için çalışma başlatılacağını söyledi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Bulgaristan ve Yunanistan'dan araçlarını Edirne'ye tamire getiren vatandaşlar için gümrük kapılarındaki işlemlerde kolaylık sağlanması için çalışma başlatılacağını söyledi. Irmak, "Gümrük kanunlarına muhalefet edecek herhangi bir eylemin içinde olmamız mümkün değil. Esnafımıza daha fazla katma değer nasıl sağlarız, bunun derdindeyim. Burada bir kolaylık sağlarsa sanayi sitesinde, esnafların işlerinde önemli artışlar olur. Oradan yoğun bir talep var" dedi.

Irmak, Bulgaristan ve Yunanistan'dan araçlarını tamir ettirmek için vatandaşların Edirne Sanayi Sitesine yoğun talep gösterdiğini ifade etti. Irmak, gümrük kapılarından araç tamiri için Edirne'ye giriş yapan vatandaşların gümrük işlemlerinde kolaylık sağlanması için pazartesi günü çalışmaların başlayacağını kaydetti.

"ÇÖZÜM ÜRETMEK İÇİN GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIZ"

Irmak, şunları söyledi:

"Sanayi esnafımızdan, gümrükten tamire gelen araçlar için yoğun şikayetler aldım. Konuyu Sayın Valimizle istişare ettim. O da gümrük müdürüyle görüşüp soruna ortak bir çözüm üretmemiz talimatını verdi. Pazartesi günü sanayiden de birkaç yetkiliyi alıp gümrük başmüdürü ile görüşüp bu konuya çözüm üretmek için gerekli girişimlerde bulunacağız. Bu konu 10-15 gündür gündemimde."

"ESNAFLARIN İŞLERİNDE ÖNEMLİ ARTIŞLAR OLUR"

Gelen bir sorun üzerinden örnek veren Irmak, şunları kaydetti:

"Adam motorunun üst kapağını sökmüş tamire getiriyor. Burada 3-5 bin liraya yaptıracağı işi Yunanistan'da 2-3 katı fiyata hem de Dedeağaca gitmesi lazım, 120 kilometre yol oradan. Buraya geliyor, 5 kilometre. Esnafımız para kazanacak. Köftecimiz, ciğercimiz, çorbacımız para kazanacak. Esnaf da para kazanacak adam da mutlu mesut arızasını giderip köyüne gidecek. Derdimiz bundan ibaret yoksa bizim illegal bir işle, gümrük kanunlarına muhalefet edecek herhangi bir eylemin içinde olmamız mümkün değil. Esnafımıza daha fazla katma değer nasıl sağlarız, bunun derdindeyim. Burada bir kolaylık sağlarsa sanayi sitesinde, esnafların işlerinde önemli artışlar olur. Oradan yoğun bir talep var. Oto elektrikçilere, kaportacılara, rektifiyecilere, motorculara, pompacılara hepsine ekmek çıkacak buradan."

Kaynak: ANKA / Yerel

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