Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Türkiye, elektrik sektörü için Şam'da
Suriye'ye ilk yatırım için harekete geçildi
Narin'in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var
Mezarına koydukları çiçeklerin anlamı duygulandırdı
İngiltere, Esma Esad'a kapıları kapattı
Esad'a kabus gibi haber! Vatandaşı olduğu ülke, kapıları kapattı

Edirne'de Besiciler Karla Mücadele Ediyor

Edirne'de Besiciler Karla Mücadele Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde karla uyanan besiciler, zorlu kış şartları altında hayvanlarını beslemek için mücadele ediyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı köylerde güne karla uyanan besiciler, zorlu kış mesaisini sürdürdü.

Edirne'nin özellikle kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle güçlük çeken besiciler, tüm zorluklara rağmen geçim kaynağı olan hayvanlarını kar üzerinde besliyor. Lalapaşa ilçesi Hacı Danişment köyünde besicilik yapan vatandaşlar, zorlu kış şartlarında mesailerini sürdürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili umutlandıran mesaj
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
img

16 günde 4 kez sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev şirketin CEO'suna kaçak değerli maden sorgusu
Milyarlık şirketin ünlü CEO'su sorguya alındı
Terör örgütünün Hakan Fidan'la ilgili yalanı çürütüldü
Terör örgütünün Hakan Fidan'la ilgili yalanı çürütüldü
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Seçime damga vuran olay: Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı
Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti

Son Dakika Haberleri

Serdar Adalı kaç oy aldı, Hüseyin Yücel kaç oy aldı BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ? Rihanna Üniversitesi, Beyoncé Üniversitesi, Madonna Üniversitesi, The Beatles Üniversitesi var mı? ABD'de hangi adda bir üniversite vardır? Uşak okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Uşak Valiliği)? Antalya okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Antalya Valiliği)? Muğla okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Muğla Valiliği)? Denizli okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Denizli Valiliği)? Adıyaman okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adıyaman Valiliği)? Kahramanmaraş okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kahramanmaraş Valiliği)? Kilis okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kilis Valiliği)? Gaziantep okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Gaziantep Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.