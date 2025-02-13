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Edirne'de Berat Kandili Coşkusu

Edirne'de Berat Kandili Coşkusu
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Berat Kandili dolayısıyla Edirne'deki camilerde vatandaşlar dualar ederek manevi atmosferi yaşadı. Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli Camilerde düzenlenen programlar büyük ilgi gördü.

Edirne'de Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolaysıyla vatandaşlar Selimiye Camii, Eski Camii ve Üç Şerefeli Camii başta olmak üzere kentteki camilere akın etti.

Edirne'de Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar, başta UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan ve restorasyon nedeniyle bir bölümü ibadette açık olan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii, Eski Camii, Üç Şerefeli Camii ve kentteki diğer camilerde ellerini semaya açıp dualar edip, Kur'an-ı Kerim okudu.

Eski Camii'nde düzenlenen Berat Kandili programı okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ile Edirneli vatandaşlar manevi atmosferi yaşadı.

Edirne Eski Camide Berat Kandili Programına katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Ramazan ayının habercisi Berat Kandilinin tüm Müslümanlara huzur getirmesini diledi.

Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi, lokum salep ikram edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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