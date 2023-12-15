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Edirne'de Beklenen Yağışlar Başladı

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Edirne'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Beklenen mevsimsel yağışların düşmemesi sebebiyle hububat ekili arazilerde ekinlerin çürüme riski taşımaya başladığı Edirne'de, yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteorolojiden elde edilen bilgiye göre hafta sonu karla karışık yağmur yağması bekleniyor.

Edirne'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Beklenen mevsimsel yağışların düşmemesi sebebiyle hububat ekili arazilerde ekinlerin çürüme riski taşımaya başladığı Edirne'de, yağışlı havanın etkisi altına girdi. Sonbaharın kurak geçmesi ve barajlardaki suyun gittikçe azalması sebebiyle kulaklıkla karşı karşıya kalmıştı.

Vatandaşlardan Tahmina Alieva, "Günlerdir beklenen yağmurun Cuma günü yağması iyi oldu. Yağmurun yağması bizleri sevindirdi. Her mevsiminin kendi güzelliği vardır" dedi.

Sebahat Taş ise, "Yağmur güzel yağıyor ama kar yağmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Meteorolojiden elde edilen bilgiye göre hafta sonu karla karışık yağmur yağması bekleniyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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