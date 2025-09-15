Edirne'de Altın Fiyatları Artış Gösteriyor, Düğünlerde Azalma Yaşanıyor

(EDİRNE) - Edirneli kuyumcu Zeki Kalkan, 24 ayar gram altının satış fiyatının 5 bin 80 lira olduğunu, vatandaşların düğünlerde altın alışlarında azalma olduğunu söyledi. Kalkan, "Herkes kendi bütçesine uygun takısını yapmaya çalışıyor. Daha nakde çevirebileceği ürünlerle düğün sezonunu geçirmeye çalışıyorlar" dedi.

Son günlerde altın satış fiyatlarındaki artışla 24 ayar gram altının satış fiyatı 5 bin 80 lira, 22 ayar gram altının satış fiyatı ise 4 bin 880 lira oldu. Edirneli kuyumcu Zeki Kalkan, altın satış fiyatlarındaki artışın kuyumcularda satışları düşürdüğünü ifade etti. Kalkan, düğün sezonunda herkesin bütçesine göre altın satın aldığını, vatandaşların daha kolay nakde çevrilebilecek ürünleri tercih ettiğini söyledi.

"Son bir iki haftada rekor seviyelere kadar geldi"

Kalkan, şunları söyledi:

" Edirne'de altın piyasası son zamanlarda satıştan ziyade ev, araba alan veya daha önceden yapmış olduğu altın yatırımlarını nakde çeviren müşterilerimizle daha hareketli. Altın fiyatlarının yukarıda seyretmesiyle beraber işler biraz daha zayıf. Şu an 24 ayar gram altın 5 bin 80 liradan, 22 ayar gram altınlarımızı da 4 bin 880 liradan satıyoruz. Fiyatların sene sonuna doğru yukarı yönlü olacağını düşünüyoruz. Piyasadaki hareketlenmeler, savaşlar, Amerika'nın FED üzerinde yaptığı baskıyla beraber ons olarak altın çok fazla yükseldi. Son bir iki haftada rekor seviyelere kadar geldi."

Kalkan, düğün sezonunda tercih edilen altınlara da değinerek, "Düğünlerde herkes kendi bütçesine uygun takısını yapmaya çalışıyor. Fiyatların yüksek oluşundan dolayı örnek veriyorum; 5 tane bilezik almıyorsa 2 tane alıyor. veya daha kolay nakde çevirebileceği ürünlerle düğün sezonunu geçirmeye çalışıyorlar" diye konuştu.