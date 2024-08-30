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Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

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Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, askeri birlikler ve vatandaşlar katıldı.

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolaysıyla düzenlenen tören ilk olarak Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in makamında tebriklerin kabul edilmesiyle devam eden tören, daha sonra Atatürk Bulvarı'nda 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askeri araçların, komandoların ve diğer birliklerin geçişi ile sürdü. Çok sayıda vatandaş da askeri birliklerin geçişini büyük bir heyecanla izledi.

Törene, Edirne Valisi Yunus Sezer, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Muharrem Eminoğlu, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar katıldı.

Vali Sezer'in makamında tebrikleri kabulüyle süren törende, Atatürk Bulvarı'nda geçit töreni yapıldı. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlik de geçiş yaptı.

Kutlamaların çeşitli etkinlikler ile gece saatlerine kadar devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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