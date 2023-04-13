Edirne'de 3 Yeni Noktaya Daha Halk Ekmek Büfesi

Edirne Belediyesi, Fatih Muhtarlığı önü, Esentepe Taksi Durağı ve Yayla Taksi Durağı karşısına kuracağı üç yeni Halk Ekmek büfesiyle Edirne halkına ucuz ekmek sunmaya devam edecek. Yaşam şartlarının gün geçtikçe zorlaştığını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, günde yaklaşık 10 bin ekmeğin satıldığını ve vatandaşın büfelere talebinin arttığını söyledi.

Edirne Belediyesi, Fatih Muhtarlığı önü, Esentepe Taksi Durağı ve Yayla Taksi Durağı karşısına kuracağı üç yeni Halk Ekmek büfesiyle Edirne halkına ucuz ekmek sunmaya devam edecek. Yaşam şartlarının gün geçtikçe zorlaştığını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, günde yaklaşık 10 bin ekmeğin satıldığını ve vatandaşın büfelere talebinin arttığını söyledi.

Edirne Belediyesi, 2022 yılının mart ayında kentin 7 ayrı noktasında Halk Ekmek büfelerini hizmete sundu. Bu sayı ilerleyen günlerde 8'e çıkarıldı. Vatandaşların talebi üzerine Fatih Muhtarlığı önü (Baca), Esentepe Taksi Durağı karşısı (Esentepe) ve Yayla Taksi Durağı karşısında da (Şükrüpaşa) yeni Halk Ekmek büfeleri açıldı.

"Ucuz Ekmek, Yerinde Hizmet" anlayışıyla hizmete sunulan Halk Ekmek büfelerinin 11 ayrı noktada hizmet vereceğini ve vatandaşı ucuz ekmekle buluşturacağını belirten Başkan Gürkan, şunları söyledi:

"Maalesef ülkemizde ekonomik koşullar her geçen gün daha da ağırlaşıyor, artan fiyatlardan dolayı gıdaya ulaşmak da yine her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bunu geçtiğimiz yıl mart ayında hizmete sunduğumuz Halk Ekmek büfelerindeki talepten de anlayabiliyoruz. Günde 10 bin ekmek, halkımız ile buluşuyor. Beyaz ekmek, çavdar, tam buğday ve kepekli çeşitlerinden oluşan ekmelerimize olan talep dolayısıyla biz de Halk Ekmek büfelerinin sayısını artırma kararı aldık. Fatih Muhtarlığı önü (Baca), Esentepe Taksi Durağı karşısı (Esentepe) ve Yayla Taksi Durağı olmak üzere 3 yeni Halk Ekmek büfesini halkımız ile buluşturduk."

Ekmeğin, Türk insanının en önemli gıdası olduğunu dile getiren Gürkan, şöyle devam etti:

" Ekmek, Türk kültürünün vazgeçilmezidir, Türk kimliğinin bir parçasıdır. Ekmek bizim için kutsaldır. Maalesef son zamanlarda fiyatlarda yaşanan artışlar nedeniyle vatandaşlarımızın ekmeğe ulaşmakta zorluk yaşıyor. 1 yıl önce başlattığımız bu hizmeti vatandaşlarımızı 11 noktada buluşturmaya devam edeceğiz. Halkımızın ekmeğe daha ucuz ulaşabilmesi için de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Kuşkunuz olmasın hiç kimsenin yatağa aç girmemesi için, hepimizin ekmeği için mücadele etmeye devam edeceğiz."

EDİRNE'DE BULUNAN 11 HALK EKMEK NOKTASI

Kıyık (Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası karşısı), Yıldırım Beyazıt Mahallesi (Yıldırım Merkez Park İçi), Yeniimaret Mahallesi (Yeniimaret Mahalle Muhtarlığı yanı), Karaağaç Mahallesi (Mustafa Necati İlköğretim Okulu Yanı), Saraçlar (Akbank karşısı), Ayşekadın (Ayşekadın Camii Önü), İstasyon(Aytemiz Petrol karşısı), Baca (Fatih Muhtarlığı yanı), Esentepe (Esentepe Taksi Durağı karşısı), Şükrüpaşa (Yayla Taksi Durağı karşısı) ve Eski TOKİ (TOKİ Taksi Durağı yanı).