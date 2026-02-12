Edirne'de 15 Yaşındaki Gülden Coni Cinayeti Davasında Karar... Suça Sürüklenen Çocuk 19 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

(EDİRNE) - Edirne'de geçen yıl okul bahçesinde 15 yaşındaki Gülden Coni'nin 30 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin davada suça sürüklenen çocuk 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Verilen cezaya tepki gösteren maktulün ablası Nuran Alzurek, "30 bıçak darbesiyle kardeşimi öldürmemiş gibi 8 sene yatıp çıkacak. Bu kanunu koyanlara hakkımı helal etmiyorum. 19 sene nedir? Yatacağı 8 sene. Böyle bir şey yok. Kardeşimin kanı yerde kaldı" dedi.

Edirne'de 5 Nisan 2025 tarihinde 15 yaşındaki Günden Coni, 15 yaşındaki E.A. tarafından 30 bıçak darbesiyle katledildi. Gülden Coni cinayetinde E.A'ya verilen 20 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından dava Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden görüldü. Mahkeme suça sürüklenen çocuk E.A'yı 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Verilen cezaya tepki gösteren Gülden'in ablası Nuran Alzurek, "Kardeşimin kanı yerde kaldı" diyerek şunları söyledi:

"Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Mahşerde hepsinden tek tek hesap sorulacak. Bu kanunları çıkaranlardan da hesap surulacak. Böyle bir şey yok. 15 yaşında küçücük bir kızı toprağa koydum. 30 bıçak darbesiyle planlı bir şekilde, eziyet çektirilerek öldürenin aldığı ceza 19 sene. 20 sene almıştı, biliyorsunuz. 19 seneye indirildi, bir sene de düşürüldü. Yatacağı maksimum ceza 8 yıl. Yani 8 yıl sonra hiçbir şey olmamış gibi kardeşimi katletmemiş gibi tekrar buraya gelecek. 8 sene sonra çıksın karşımıza biz kafamızı öne eğerek yanından geçelim, değil mi?"

Neymiş? Suça sürüklenen çocukmuş, o suça sürüklenen çocuk hiç plan yapmamış, 30 bıçak darbesiyle kardeşimi öldürmemiş. 8 sene yatıp çıkacak. Bu kanunu koyanlara hakkımı helal etmiyorum. 19 sene nedir? Yatacağı 8 sene. Böyle bir şey yok. Kardeşimin kanı yerde kaldı."

Davanın karar duruşmasını, İstanbul'da geçen yıl 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de takip etti. Yasemin Minguzzi, Gülden Coni'nin ailesine destek vermeye çalıştı.