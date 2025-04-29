Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Ünlü menajer Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu
Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta
İşte Ümit Özdağ'ın aylar sonraki ilk görüntüsü

Hakim karşısına çıktı! İşte Ümit Özdağ'ın aylar sonraki ilk görüntüsü

Edirne'de 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlaması Çağrısı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Platformu, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlamak için vatandaşları alanlara davet etti. Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar, hayat pahalılığına karşı talepleri haykırmak üzere 1 Mayıs'ta yürüyüş düzenleneceğini açıkladı.

(EDİRNE) - Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Platformu, vatandaşları 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı hep birlikte kutlamaya davet etti. Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar, "Taleplerimizi haykırmak, yoksulluğa ve hayat pahalılığına 'hayır' demek için tüm halkımızı 1 Mayıs'ta alanlara davet ediyoruz" dedi.

Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yapan Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar, 1 Mayıs İşçi Bayramı yürüyüşünün saat 12.00'de Şükrüpaşa İlkokulu önünden başlayarak Saraçlar Caddesi'ne kadar devam edeceğini ve saat 13.00'de basın açıklaması, konserle programın son bulacağını söyledi. Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Platformu üyeleri, basın açıklamasının sonunda vatandaşlara 1 Mayıs İşçi Bayramı'na davet broşürü dağıttı.  Zobar, şunları kaydetti:

"Laikliğin egemen olduğu, bir ülke istiyoruz"

"Hak arama yollarının önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı, herkesin güvenceli, kadrolu çalıştığı bir işinin ve insanca yaşamaya yetecek bir ücretinin olduğu, ekonomik krizlerin, salgınların, depremlerin, afetlerin faturasının halka ve emekçilere yıkılmadığı, kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyetinden dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği, kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, düşünce ve ifade özgürlüğünün suç olarak değerlendirilmediği ve cezalandırılmadığı, yargının bağımsız olduğu, halk iradesine saygı duyulan, seçme seçilme hakkının güvence altında olduğu, eğitim ve sağlık hizmetlerinin nitelikli ve parasız olduğu, emeklilik düzenlemelerindeki adaletsizliğin giderildiği, emeklilerin insanca yaşayabileceği bir maaş aldığı, ekoloji ve çevre katliamlarına son verildiği, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin egemen olduğu, bir ülke istiyoruz. Taleplerimizi haykırmak, yoksulluğa ve hayat pahalılığına 'hayır' demek için tüm halkımızı 1 Mayıs'ta alanlara davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.