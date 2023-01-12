Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Patlayan Su Borusunu Göstererek AKP'lilere Yanıt Verdi: '2023 Yılında Utanmıyor Musunuz Böyle İşler Yapmaya?'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte yaşanan 24 saatlik su kesintisiyle ilgili iktidar kanadından gelen eleştirilere yanıt verdi. Patlayan su borusunu gösteren Gürkan, "2023 yılında utanmıyor musunuz, böyle işler yapmaya? Sayın il başkanı, sayın milletvekili ve sayın çalışma arkadaşları... DSİ’nin yaptığı hattaki bu boru nedeniyle utanması gereken kim? 2023 yılında Edirne’ye 24 saat su verilmemesinin sorumlusu Edirne Belediyesi mi, bu işi yapan, yaptıran, denetleyen kurum mu ya da sizin iktidarınız mı" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte yaşanan 24 saatlik su kesintisiyle ilgili iktidar kanadından gelen eleştirilere yanıt verdi. Patlayan su borusunu gösteren Gürkan, "2023 yılında utanmıyor musunuz, böyle işler yapmaya? Sayın il başkanı, sayın milletvekili ve sayın çalışma arkadaşları... DSİ'nin yaptığı hattaki bu boru nedeniyle utanması gereken kim? 2023 yılında Edirne'ye 24 saat su verilmemesinin sorumlusu Edirne Belediyesi mi, bu işi yapan, yaptıran, denetleyen kurum mu ya da sizin iktidarınız mı" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, su kesintisiyle ilgili olarak AKP İl Başkanı Belgin İba ve AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın sosyal medya hesaplarından yaptıkları eleştirilere yanıt verdi. Gürkan, şunları söyledi:

"BİRDEN ORTAYA ÇIKAN, KONTROL ETMENİZ MÜMKÜN OLMAYAN PROBLEMDİR ARIZA"

"8 Ocak Pazar günü başlayan ve 9 Ocak Pazartesi akşamı biten bir su arızamız oldu. Su arızası oluştuğunda adı üzerinde arıza, önceden öngörülemeyen, birden ortaya çıkan ve sizin kontrol etmeniz mümkün olmayan problemdir arıza. Pazartesi akşamı gece yarısı civarlarında şebekelerden su akmaya başladı. Biz iki noktada şehre su alıyoruz. Biri Kayalıköy Barajı, şehre verdiğimiz suyun yüzde 70'ini buradan temin ediyoruz. İkincisi Paşaçayırı'ndaki 13 adet içme suyu kuyumuz, yüzde 30'unu da buradan temin ediyoruz. Paşaçayırı su kuyuları hattında bir arızamız olmadığı için bu süreçte İstasyon, Abdurrahman, Talapaşa, Dilaverbey, Mithatpaşa mahalleleri etkilenmedi, bu kesintiden."

Arızanın yaşandığı yerinin görüntüleri ile patlayan boruyu gösteren Gürkan, şöyle devam etti:

"Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu proje kimin? Bizim adımıza DSİ'nin. Bu projeyi ihale eden kim? DSİ… Yapan kim? DSİ'den ihaleyi alan firma. Bu işin yapımını denetleyen kim? DSİ… Edirne Belediyesi, sadece isale hattı bittiğinde teslim alıyor ve kullanmaya başlıyor ve parasını ödüyor. Ben yine DSİ'ye minnettarım. Asla bir lafım yok ve bunlar da olur. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. O tarihte biz bu sistemi kontrol etme şansına sahip değiliz. Zaten hat açılıyor, kazılıyor, döşeniyor, kapanıyor. Sonra testleri yapılıyor. Biz bu hattı teslim alalı 5 yıl oldu. Şuradaki et kalınlığına bakın, borunun. Yırtıldığı yerdeki et kalınlığına bakın. Söylenen şu, ya bu borunun imalatında bir hata var ya da bu boru oraya konulurken kaynağı yapılırken hasar gördü, ama fark edilmedi, aldırış edilmedi. Konulmaması gereken boru oraya konuldu ve 5 yıl dayandı. 5 yıl sonra basınçla buradan yırtıldı. Arıza meydana geldi.

"HER ŞEY ONLARIN TÜRKİYE'DE, HER KURUM ONLARIN"

Vicdani kanaatinde eksiklik olan arkadaşlara sizin aracılığınızla sormak istiyorum. Planlanmasında, projesinde, yapımında hiçbir etkisi ve yetkisi olmayan Edirne Belediyesi mi bu borudaki arızanın meydana gelmesinden sorumludur yoksa, arkadaşlar artık parti devletinin ötesine geçtiler, her şey onların Türkiye'de, her kurum onların. Sizin kurumunuz DSİ'nin yaptığı hattaki, bu boru nedeniyle utanması gereken kim? 2023 yılında Edirne'ye 24 saat su verilmemesinin sorumlusu Edirne Belediyesi mi, bu işi yapan, yaptıran, denetleyen kurum mu? ya da sizin iktidarınız mı? Hepsi size ait ya, hepsi sizin kurumunuz ya. Ben DSİ çalışanları ve emekçilerinden özür diliyorum. Onların burada hiçbir kastının olmadığını da biliyorum. Bu tür hatalar da olabilir. Bunu görmeyebilirsiniz, atlayabilirsiniz gayet doğaldır bu. 58 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz ve yerin metrelerce altına döşenen bir hattan bahsediyoruz.

"2023 YILINDA UTANMIYOR MUSUNUZ, BÖYLE İŞLER YAPMAYA?"

Belgin hanıma katılıyorum. Ben de Belgin hanıma soruyorum. Sizin kurumunuz tarafından yapılan bizim Edirne halkı olarak parasını ödediğimiz, ödemeye devam ettiğimiz yaptığınız iş, bu mudur? Bunu mu reva görüyorsunuz Edirne halkına? Siz böyle mi, iş yapıyorsunuz? 2023 yılında utanmıyor musunuz böyle işler yapmaya? Sayın il başkanı, sayın milletvekili ve sayın çalışma arkadaşları… Birilerini beceriksizlikle suçlamak vicdani kanaat eksikliğidir. En hafif tabirle söylüyorum. Doğal afetlerden, arızalardan siyasi rant devşirmeye çalışmaktır."