Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan İlk Turda Oy Kullanmayan Edirnelilere Çağrı: "Oyumuzu Gidip Sandıkta Kullanalım"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirnelilere, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde sandığa giderek oy kullanmaları çağrısında bulundu. Gürkan, "İlk seçimde Edirne il genelinde yaklaşık 30 bin vatandaşımız oy kullanmaya gitmedi. Oyumuzu bu demokratik ortamda gidip sandıkta kullanalım. Tercihimizi yapalım. Hiç kimsenin oyu bir başkasının ipoteği altında değildir" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesi Edirnelilere çağrıda bulundu. Gürkan, Edirnelilerden ikinci tur oylamada sandığa giderek oylarını kullanmalarını istedi.

"ÖNEMLİ OLAN SANDIĞA GİDİP OYUNUZU ÖZGÜRCE VEREBİLMENİZ"

Gürkan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1-1.5 ay süren seçim kampanyasında herkes söyleyeceklerini söyledi. Montaj kasetler çıktı, videolar çıktı. Bununla ilgili itiraflar geldi. Bu videoların montaj olduğu Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörle asla ve asla bir arada olmadığı ki Edirneliler bunu gayet iyi biliyor zaten. Bizim ne terörle ne teröristle işimiz olur ne PKK'yla işimiz olur. Ne Hizbullah'la işimiz olur. Biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden Türkiye Cumhuriyeti'nin devrimcileriyiz. Bizim yaşamdaki en büyük yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk, onun ilke ve devrimleridir. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. Turda Edirnelileri sandığa gidip oy vermeye davet ediyorum. İlk seçimde Edirne il genelinde yaklaşık 30 bin vatandaşımız oy kullanmaya gitmedi. Oyumuzu bu demokratik ortamda gidip sandıkta kullanalım. Tercihimizi yapalım. Hiç kimsenin oyu bir başkasının ipoteği altında değildir. Herkes oyunu hangi partiye verecekse hangi adaya verecekse özgürce, bağımsız bir şekilde kendi fikri, vicdanıyla kullanmalıdır. Bizim vatandaşlarımıza çağrımız budur. Önemli olan sandığa gidip oyunuzu özgürce verebilmenizdir. Mücadelemiz Türkiye Cumhuriyeti'ni tam bağımsız özgür, demokratik, sosyal, laik bir hukuk devleti yapabilmek."