Edanur'un annesinden yürek yakan feryat: "Benim çocuğum okuyacaktı, 2 valiz kıyafet aldım"

Kayseri'de eski erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurularak, öldürülen Edanur Çoban için oturma eylemi düzenledi. Eylemde konuşan anne Tuğba Çoban, "Benim çocuğum okuyacaktı, 2 valiz kıyafet aldım" dedi.

Kayseri'de 13 Eylül'de harçlık biriktirmek için garsonluk yaptığı işinden evine dönen Edanur Çoban (18) eski erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Bugün de Edanur Çoban için Cumhuriyet Meydanı'nda oturma eylemi düzenlendi. Oturma eyleminde konuşan ve çocuğunu öldüren Gökhan. Ç.'nin en ağır cezayı alması gerektiğini söyleyen anne Tuğba Çoban'ın feryatları yürek dağladı. Edanur'un üniversi okuyacağını ve bütün hazırlıkları yaptıklarını dile getiren anne Eda benim değil Türkiye'nin çocuğu, Kayseri'nin çocuğu. Hakimlerime, savcılarıma, Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Benim çocuğumu böyle yapanlar içeriden çıkmasın, gün yüzü görmesin. Benim Edanur'um gün yüzü görmedi. Onlarda görmesin. Benim çocuğum okuyacaktı. Ben ne hazırlıklar yaptım. 2 valiz kıyafet aldım. Etiketi üzerinde her şeyi kaldı. Ben kardeşi ile onu ikiz gibi büyüttüm. Ben bunu hak etmedim. Eda bunu hak etmedi. Madem idam yok. Oradan da çıkmasın. Ben onlarla aynı ortamda nefes almak istemiyorum" dedi.

"Şu anda ayakta duruyorum ama ayakları titriyor"

Baba Akın Çoban da, "Kızım daha 18 yaşındaydı. Adalet Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. 'Adaleti sağlayacağım' derdi. Yarım kaldı umutları, tükendi. Çocuğum belki gardiyan, belki hakim olacak, yükselebildiği kadar yükselecekti. Adaleti sağlayacaktı. Benim kızım bunu hak etmedi. Ben bütün bürokratların duymasını istiyorum. Adalet Bakanı'nın duymasını istiyorum. Yüce Türk milletinin adaletine inanıyorum. Allah'ın adaleti daha büyük. Biz reklam yapmıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Kızımın 3 valiz eşyası kaldı. Daha etiketleri çıkmamıştı. Başka Edaların canı yanmasın. Annelerin, babaların canı yanmasın istiyoruz. Lütfen sesimizi duysunlar. Bunlara göz yumulmamasını istiyoruz. Bu insanların 3-5 sene yatıp dışarı çıkmalarını istemiyoruz. Adli süreci biz başlattık. Avukatımıza bilgi verdik. Bu insan değil. Bu çocuğumun vahşice, hunharca katliamıdır. Herkesin çoluğu, çocuğu var. Annelerin babaların canının yanmasını istemiyoruz. Müebbet değil, ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz. Şu anda ayakta duruyorum ama ayaklarım titriyor. Erciyes benim içimdeki yangını söndüremez. Benim ciğerim yanıyor. Ben 43 yaşındayım daha bir karakol yüzü görmedim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından oturularak, sessiz eylem yapıldı.

Zanlı tutuklanmıştı

Olayın ardından Nevşehir'in Avanos ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Gökhan Çatbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - KAYSERİ