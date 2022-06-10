İtalya'da 4'ü Türk 7 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Haberler

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İtalya'da 4'ü Türk 7 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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- İtalya'da 4'ü Türk 7 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu - Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor İtalya'nın Lucca kentinden kalkan ve içerisinde 4'ü Türk, 1 İtalyan pilotun bulunduğu helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu bildirildi.

- İtalya'da 4'ü Türk 7 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu

- Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

ROMA - İtalya'nın Lucca kentinden kalkan ve içerisinde 4'ü Türk, 1 İtalyan pilotun bulunduğu helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu bildirildi.

İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içerisinde 4'ü Türk 6 yabacı uyruklu yolcu ve 1 İtalyan pilotun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin radarda kaybolduğu bildirildi. Helikopterin Modena kentinde bulunan Pavullo nel Frignano Havaalanı'na uçtuğu belirtilerek, kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra helikopter ile iletişimin kesildiği bildirildi.

Yolculardan 4'ünün Türk

Modena bölgesinde yer alan Pievepelago ve San Pellegrino arasındaki bölgede helikopteri arama-kurtarma çalışmaları devam ederken Eczacıbaşı Topluluğu'ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir. İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya'da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya'daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir. En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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