Eczacıbaşı Topluluğu: "Kayıp helikopterdeki 4 çalışanımız hayatını kaybetti" - Haberler

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Eczacıbaşı Topluluğu: "Kayıp helikopterdeki 4 çalışanımız hayatını kaybetti"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Eczacıbaşı Topluluğu: 'Kayıp helikopterdeki 4 çalışanımız hayatını kaybetti'

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan kayıp helikopterin enkazına ulaşılmasının ardından açıklama yapıldı.

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan kayıp helikopterin enkazına ulaşılmasının ardından açıklama yapıldı. Açıklamada, helikopterde bulunan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşundan dört kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Eczacıbaşı Holding, İtalya'da kayıp helikopterin enkazına ulaşılmasının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İtalya'da kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolan ve üç gündür arama çalışmaları süren helikopterden maalesef acı haber geldi. Arama ekiplerinin, bugün öğle saatlerinde helikopterdeki yedi kişinin cansız bedenlerine ulaştıkları açıklandı. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda çalışan ve helikopterde bulunan Fabrikalar Direktörümüz Altuğ Erbil, Temizlik Kağıtları Yalova Fabrika Müdürümüz Arif Cez, Yatırım Projeleri Müdürümüz İlker Uçak ve Manisa Fabrika Üretim Yöneticimiz Serhat Kenar'ı kaybetmenin büyük acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz. Elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza, helikopter pilotuna ve diğer yolculara Allah'tan rahmet, başta ailelerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

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