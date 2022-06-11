Eczacıbaşı Topluluğu: "Helikopterden maalesef acı haber geldi" - Haberler

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Eczacıbaşı Topluluğu: "Helikopterden maalesef acı haber geldi"

AA - Muhammet Emin Horuz - Yerel
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Eczacıbaşı Topluluğu: 'Helikopterden maalesef acı haber geldi'

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan "İtalya'da kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolan ve üç gündür arama çalışmaları süren helikopterden maalesef acı haber geldi.

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan " İtalya'da kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolan ve üç gündür arama çalışmaları süren helikopterden maalesef acı haber geldi." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, arama ekiplerinin, bugün öğle saatlerinde helikopterdeki 7 kişinin cansız bedenlerine ulaştıklarını duyurdukları bildirildi.

İtalya'da kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolan ve üç gündür arama çalışmaları süren helikopterden maalesef acı haber geldiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda çalışan ve helikopterde bulunan Fabrikalar Direktörümüz Altuğ Erbil, Temizlik Kağıtları Yalova Fabrika Müdürümüz Arif Cez, Yatırım Projeleri Müdürümüz İlker Uçak ve Manisa Fabrika Üretim Yöneticimiz Serhat Kenar'ı kaybetmenin büyük acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz. Elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza, helikopter pilotuna ve diğer yolculara Allah'tan rahmet, başta ailelerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

AA / Muhammet Emin Horuz - Yerel

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