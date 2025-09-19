Eczacı Yılmaz'dan Yapay Zeka ile İlaç Önerilerine Uyarı

Eczacı Necmi Yılmaz, yapay zekadan alınan ilaç önerilerinin kişiye özel sağlık durumlarını göz ardı ettiği için riskli olduğunu, vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Eskişehir'de Eczacılık yapan Necmi Yılmaz, hastalıkların kişiden kişiye değişen birçok faktöre bağlı olduğunu belirterek yapay zekadan alınan ilaç önerilerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Yaş, genetik yapı ve mevcut sağlık durumunun tedavi sürecinde büyük rol oynadığını dile getiren Yılmaz, doktor kontrolü olmadan ilaç kullanımının fayda yerine zarar getirebileceğine dikkat çekti. Yılmaz, doğru tedaviye ancak hekimlerin yaptığı tetkikler ve değerlendirmeler sonrasında ulaşılabileceğini ifade etti.

"İlaçlar ancak doktor kontrolü ile kullanılmalı"

İlaçların ancak doktor tetkikleri ile kullanılması gerektiğini vurgulayan Necmi Yılmaz, "Vatandaşlar yapay zekaya hastalıklarını sorup ilaç tavsiyesi istiyor. Ancak bu çok yanlış çünkü her hastanın yaşı, genetiği, sağlık durumu farklıdır. Birine faydalı olan ilaç başkasına zarar verebilir. İlaçlar ancak doktorun tetkikleri ve reçetesiyle kullanılmalıdır" dedi.

"Yapay zekadan ilaç önerisi almak uygun değil"

Yaşadıkları bir olayı aktaran Eczacı Yılmaz, "Bir vatandaş yapay zekaya rahatsızlıklarını yazmış, sistem de ona 4-5 ilaç önermiş. Bu listeyle eczaneye geldi. Biz de bunun uygun olmadığını, gerekli tetkik ve tahlillerden sonra doktor tavsiyesiyle ilaç kullanması gerektiğini anlattık" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR