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Ecrin İlhan, Türkiye finallerinde

Ecrin İlhan, Türkiye finallerinde

Yerel Haberler

1308 Osmaneli Belediyespor Kulübü sporcusu Ecrin İlhan, Türkiye finallerinde.

1308 Osmaneli Belediye spor Kulübü sporcusu Ecrin İlhan, Türkiye finallerinde.

Bolu'da yapılan okul sporları Taekwondo Yıldızlar Grup Müsabakaları'nda 1308 Osmaneli Belediye spor Kulübü sporcusu Ecrin İlhan, 3'üncü olarak Türkiye Finalleri'ne gitmeye hak kazandı. İlhan'ı tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "İlçemiz spor konusunda örnek teşkil ediyor. Çok değerli sporcular yetiştiriyoruz hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ecrin kardeşimizi, ailesini ve antrenörlerini ayrıca tebrik ediyor başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmaneli Türkiye Bolu Yerel Haberler

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