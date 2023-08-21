EBYÜ Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı yapıldı

ERZİNCAN Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 2023-2024 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yapıldı. Özel yetenek sınavına 68 kadın, 157 erkek aday başvuru yaptı.

Yalnızbağ Yerleşkesi Spor Salonunda düzenlenen özel yetenek sınavına Türkiye'nin değişik illerinden birçok aday müracaat etti. Sınav öncesi sınava katılan tüm öğrenciler başarı dileklerini ileten Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat, Spor Bilimleri Fakültesinin kuruluşu itibariyle bu yıl üçüncü sınavı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Prof. Dr. Murat Şat, "Spor Bilimleri Fakültemizin özel yetenek sınavına 68 kadın, 157 erkek aday başvuru yaptı. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 40, Spor Yöneticiliği Bölümüne 40 olmak üzere toplam 80 öğrenci alınacak. Başvuranlar arasında 4 tane milli sporcumuz, 1 tane şehit yakınımız ve 2 tane engelli adayımız var." dedi.

Sınava giren öğrencileri ziyaret eden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'te adaylara başarı temennisinde bulunarak özel yetenek sınavına öğrenci adaylarından yoğun ilgi olduğunu ifade etti. Rektör Prof. Dr. Akın Levent, "YKS sonuçları belli oldu. Üniversitemizin kontenjan doluluk oranı yüzde 99 olarak gerçekleşti. YÖK Başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyorum. Bugün de Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavlarını yapıyoruz. Öğrencilerimiz sınava iyi hazırlanmış gözüküyorlar. Başarılar diliyorum" dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavında başarılı olan öğrencilerin sınav sonuçları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi web sayfasında duyurulacak.