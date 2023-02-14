Ebrar Sitesi'nin enkazından çıkarılan Uzman Çavuş Yaman, eşi ve iki çocuğu toprağa verildi Yerel Haberler Kahramanmaraş'taki depremde Ebrar Sitesi'nin enkazında yaşamını yitiren Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Yakup Yaman, eşi Sema, çocukları Yigit Emre ve Aysima İkra Yaman'ın cenazeleri Niğde'de toprağa verildi. Kahramanmaraş'taki depremde Ebrar Sitesi'nin enkazında yaşamını yitiren Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Yakup Yaman, eşi Sema, çocukları Yigit Emre ve Aysima İkra Yaman'ın cenazeleri Niğde'de toprağa verildi. Memleketleri Niğde'ye getirilen Yaman ailesinin naaşları, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yaman ailesinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan Hatay'da yaşamını yitiren Hatay Merkez Cezaevi Bölük Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş İsa Yılmaz, eşi Zeliha Gül, çocukları Esat, Muhammed Emin ve Ahmet Asaf Yılmaz'ın cenazeleri de Çiftlik ilçesinde düzenlenen törenin ardından defnedildi. - NİĞDE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Niğde Yerel Haberler

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