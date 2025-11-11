Haberler

Ebeveynler İçin Tatil Döneminde Çocuklarla Kaliteli Zaman Geçirme Önerileri

Güncelleme:
Dr. Enver Türksoy, tatil sürecinde ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerinin önemini vurguladı. Kuşak farklarına dikkat çekerek, ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı diyalog kurmasının aile içindeki bağı güçlendireceğini belirtti.

KIRŞEHİR (İHA) – Tatil sürecine girilmesiyle birlikte çocukların ve velilerin boş zamanlarının arttığına dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Enver Türksoy, ebeveynlerin bu dönemi çocuklarıyla kaliteli zaman geçirerek değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Dr. Türksoy, özellikle kuşak farklarından kaynaklı iletişim kopukluklarına değinerek, bu farkların ancak karşılıklı anlayışla aşılabileceğini ifade etti. Türksoy, "Çocuklarınızla vakit geçirerek onların isteklerini anlamaya, onlara rehberlik etmeye ve arkadaş olmaya çalışın. Bu, çocuklarla olan bağı kuvvetlendirir" dedi. Dijital çağda ebeveynlerin çocuklarını tamamen kontrol etmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Türksoy, "Artık dijital materyaller üzerinde çocuğun girmeye çalıştığı alanları engellemek bir çözüm değil. Çocuğunuzun sizden daha fazla şey bildiğini kabul edin ve onun seviyesine ulaşmaya gayret edin" ifadelerini kullandı.

Ebeveynlerin çocuklarının ilgi alanlarına göre birlikte etkinlikler planlamasının önemine değinen Türksoy, sağlıklı diyalogların aile içindeki mesafeyi azaltacağını da sözlerine ekledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
