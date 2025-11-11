Ebeveynler İçin Tatil Döneminde Çocuklarla Kaliteli Zaman Geçirme Önerileri

KIRŞEHİR (İHA) – Tatil sürecine girilmesiyle birlikte çocukların ve velilerin boş zamanlarının arttığına dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Enver Türksoy, ebeveynlerin bu dönemi çocuklarıyla kaliteli zaman geçirerek değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Dr. Türksoy, özellikle kuşak farklarından kaynaklı iletişim kopukluklarına değinerek, bu farkların ancak karşılıklı anlayışla aşılabileceğini ifade etti. Türksoy, "Çocuklarınızla vakit geçirerek onların isteklerini anlamaya, onlara rehberlik etmeye ve arkadaş olmaya çalışın. Bu, çocuklarla olan bağı kuvvetlendirir" dedi. Dijital çağda ebeveynlerin çocuklarını tamamen kontrol etmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Türksoy, "Artık dijital materyaller üzerinde çocuğun girmeye çalıştığı alanları engellemek bir çözüm değil. Çocuğunuzun sizden daha fazla şey bildiğini kabul edin ve onun seviyesine ulaşmaya gayret edin" ifadelerini kullandı.

Ebeveynlerin çocuklarının ilgi alanlarına göre birlikte etkinlikler planlamasının önemine değinen Türksoy, sağlıklı diyalogların aile içindeki mesafeyi azaltacağını da sözlerine ekledi. - KIRŞEHİR