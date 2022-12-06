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Eber Gölü'nde yangın: Son bir ay içerisinde 7. yangın

Yerel Haberler

Eber Gölü'nde yangın: Son bir ay içerisinde 7. yangın Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde bir ayda 7. kez yangın çıkarken, alevlerin büyüklüğü Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinden görüldü.

Eber Gölü'nde yangın: Son bir ay içerisinde 7. yangın

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde bir ayda 7. kez yangın çıkarken, alevlerin büyüklüğü Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinden görüldü.

Son günlerde çıkan yangınlarla gündeme gelen Türkiye'nin en önemli gölleri arasında yer alan Eber Gölü'nde yine yangın çıktı. Çıkan yangınlar sebebiyle bölgede birçok kamış ve hayvan telef oldu. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına Sultandağı, Bolvadin ve Çay ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Gölden yükselen alev ve dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken yangın saatler sonra yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Gölde son 1 ayda çıkan yangın sayısı 7 olurken, durum akıllarda soru işareti bırakmaya devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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