Haberler

Çocuk yaşta muavinlik yaparak başladı, şimdi minibüs direksiyonunda kadınlara ilham oluyor

Çocuk yaşta muavinlik yaparak başladı, şimdi minibüs direksiyonunda kadınlara ilham oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da 22 yaşındaki ebelik öğrencisi Sude Naz Topçu, çocuk yaşta başladığı dolmuş şoförlüğüyle kadınlara örnek oluyor. Cesareti ve azmiyle tüm kadınlara ilham veren Sude, kendi hayallerini gerçekleştirdi.

Sakarya'da 22 yaşındaki ebelik öğrencisi, çocuk yaşta babasının yanında muavinlik yaparak başladığı dolmuş serüvenini, ehliyetini aldıktan sonra direksiyon başına geçerek sürdürüyor. Hayalini gerçekleştiren genç kız, cesareti ve azmiyle tüm kadınlara örnek teşkil ediyor.

Kocaali ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki ebelik öğrencisi Sude Naz Topçu, çocuk yaşta babasının yanında muavinlik yaparak başladığı dolmuş serüvenini, ehliyetini ve gerekli evraklarını aldıktan sonra direksiyon başına geçerek sürdürüyor. Yolcuların ve çevredekilerin dikkatini çeken genç kadın, cesareti ve azmiyle tüm kadınlara örnek teşkil ediyor. Topçu'nun davranışı, özellikle genç kızlara kendi hayallerini gerçekleştirme hususunda ilham veriyor.

"Cesaretim ve kendime olan güvenimle ilerledim"

Dolmuş şoförlüğüne başlama hikayesinden bahseden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Sude Naz Topçu, "Ben bu işe küçük yaşlarda Kocaali ilçesinde babamın çalıştığı durakta başladım. Kullandığım minibüste büyüdüm. Babamın yanında muavinlik yaparak buralara geldim. Şimdi de minibüsün direksiyonunda ben varım. Zamanla baba mesleği olarak gelişti, bende cesaretim ve kendime olan güvenimle ilerledim. Beni şoför koltuğunda gören vatandaşlar çok şaşırıyor. Bazı vatandaşlar, minibüse adım atar atmaz, "Ağabey" diyor ama gördükten sonra "Abla, pardon" diyorlar. Ama birçok kişi gururla bakıyor özellikle kadınlar, örnek bir kişilik olduğumu düşünüyorlar. Herkesin desteğini hissediyorum. Normal bir otomobili sürerken en fazla 4 kişinin sorumluluğunu alıyorsunuz ama ben bu minibüste çok fazla insanın sorumluluğunu alıyorum. Trafikte de tüm insanların sorumluluğunun bende olduğu düşüncesiyle ilerliyorum yolda ve olabildiğince maksimum seviyede dikkatli oluyorum" dedi.

"Hiç kimseye ihtiyacımız yok, kadınların kendilerine olan güvenine ihtiyacı var"

Kadınlara çağrıda bulunan Topçu, "Kadınlar benimle gurur duyuyor ama illaki kınayanlarda oluyordur. Kadınlar kendilerine güvendikleri sürece her şeyi başarabilirler. Hiç kimseye ihtiyacımız yok, her alanda sadece kadınların kendilerine olan güvenine ihtiyacı var" dedi.

"Kadınların her dalda iş yapabileceğine güzel bir örnek"

Vekaleten durak başkanlığı yapan Muzaffer Tayfun, "Kızımız, üniversite okuyor ve çalışkan. Hevesli bir genç ve biz hevesli gençleri aramızda görmekten gurur duyuyoruz. Kadınların her dalda iş yapabileceğine güzel bir örnek. Ben kadınların bu işe eğilim göstermesini istiyorum. Genelde kadınlar için araç kullanamaz diye bir ön yargı var bu şekilde ön yargıyı yenmiş oluyoruz ve kızlarımızın neleri başardığını göstermiş oluyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisi: Zengin diye sorgulamadım

Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisinden şok ifade
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı