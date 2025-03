Ebe Özge Tekin'den Bayramda Örnek Davranış

Ebeden bayramda örnek davranış

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Ebe Özge Tekin, örnek bir davranışta bulunarak ihtiyacı olan çocukları bayramda sevindirdi.

Ebe Tekin, Vezirköprü Teberrük Mahallesi İlkokulu öğrencilerine çeşitli hediyeler vererek bayramda sevindirdi. 2 çocuk annesi Özge Tekin, 15 yıldır Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü'n de ebe olarak görev yapıyor ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor. Çocuk sevindirmenin dünyadaki en güzel duygu olduğuna vurgu yapan Tekin, "Beni bu konuda maddi manevi yalnız bırakmayan, çok yakın arkadaşlarıma, beraber görev yaptığım doktorlarım, eczacı arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarım bu da çok kıymetli. Her şey tabii ki maddi olarak destek değil, manevi desteğe de çok ihtiyacım oluyor. Tek başıma yapabileceklerim sınırlı olurdu. Ama onlar sayesinde daha çok çocuğa ulaşma imkanım olduğu için onların da emekleri çok fazla. Bazen bezi olmayan çocuklar, üzerinde kıyafet olmayan çocuklar, ayağında çorabı, ayakkabısı olmayan çocuklar olabiliyor. Herkese elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum" dedi.

Çocukların her zaman mutlu olması gerektiğini dile getiren ebe Tekin, "Bence şattları iyi bir ailede dünyaya gelmiş olması ya da şartları iyi olmayan bir ailede dünyaya gelmiş olması hiç bir çocuğun ne şanslı ne şanssızlığı olmamalı. Çocuk çocuktur. Çocuk her şeyi isteyebilir, çocuğun her şeyi olmalı, çocuk mutlu olmalı. Çünkü onlar bizim gerçekten geleceğimiz. Tek isteğim, gücüm yettiği kadar, sağlığım elverdiği kadar ve bana belki destek olunduğu kadar daha çok çocuğu sevindirebilmek. Şimdi bayram diye buradaki çocuklara bayramlık bir şeyler hazırladık" diye konuştu.

Çocuklar da aldıkları bayram hediyelerinden mutlu olduklarını ifade ettiler.