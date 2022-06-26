Ebb Senfoni Orkestrası'ndan 'Sezon Kapanış Konseri' - Haberler

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Ebb Senfoni Orkestrası'ndan 'Sezon Kapanış Konseri'

ANKA - Yerel
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Ebb Senfoni Orkestrası'ndan 'Sezon Kapanış Konseri'

Yıl boyunca her hafta cuma akşamları konserlerine devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Senfoni Orkestrası, bu haftaki konser ile sezonu kapattı.

Yıl boyunca her hafta cuma akşamları konserlerine devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Senfoni Orkestrası, bu haftaki konser ile sezonu kapattı.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Sezon Kapanış Konseri'nde, Efe Kışlalı, Şebnem Ağrıdağ Kışlalı ve Hakan Aysev konuk solist olarak ağırlandı. Orkestra şefliğini Ender Sakpınar'ın yaptığı konsere, Hüseyin Likos rahatsızlığı sebebiyle katılamadığı için Efe Kışlalı'nın eşi Şebnem Ağrıdağ Kışlalı katılım gösterdi. Grup, türküler ve aryaları Eskişehirliler için seslendirdi. Sesleri ile dinleyicileri büyüleyen konuk solistler, Eskişehirlilerden beğeni topladı.

Senfoni Orkestrası'nın konserlerini her hafta dinlediklerini belirten dinleyiciler, sezonun kapanması sebebiyle üzgün olduklarını söylerken eylül ayında yeniden başlayacak konserleri merakla beklediklerini dile getirdi.

ANKA / Yerel

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