Ebb Şehir Tiyatroları'nda Yeni Sezon 'D-21' ile Açılacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Şehir Tiyatroları, yeni sezonu "D-21" ile açılacak.

Şehir Tiyatroları'nın 2022-2023 tiyatro sezonu hazırlıkları devam ediyor. Birbiri ardına izleyici ile buluşacak yeni oyunların ilki, Şehir Tiyatroları sanatçısı Emre Basalak'ın kaleme aldığı "D-21 adlı" oyun olacak. Haller Gençlik Merkezi içerisindeki Tepebaşı Sahnesi'nde provaları devam eden oyun, ekim ayı başında izleyici ile buluşarak; sezon boyunca Şehir Tiyatroları bünyesinde sahnelenmeye devam edecek.

"D-21… bir cezaevi koğuşu… Birbirinden farklı 8 mahkum… Umudu kaybettiklerinde Deniz'e sarıldıkları bir hikaye… Çaresiz günlerin birinde koğuşa bir mektup gelir… Mehmet'in 9 yaşındaki kızı Deniz, aşık olmuştur. Tüm koğuş artık onun için hayata sarılacaktır… Fakat şimdi kim kime yardım edecek? Büyümüş Denizler'in hikayesi…" cümleleriyle izleyiciye tanıtılan oyunun müziklerini Ekin Eti, dekor ve kostüm tasarımını Anıl Işık, hareket düzenini Ayşegül Erkutay ve ışık tasarımını ise Mustafa Kala yürütüyor.