Ebb'nin Hayvanat Bahçesinde Tedavi Edilen Kuşlar Doğaya Bırakıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü veterinerleri tarafından tedavileri tamamlanan pelikan ve şahin doğaya bırakıldı.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi, bir pelikan ve bir şahini tedavi ederek doğaya saldı. Kentteki hayvanseverler tarafından bulunan pelikan ve şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaban hayvanları, tedavileri ve bakımları için EBB Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Ekipler tarafından tedavi ve bakımları tamamlanan kuşlar, doğaya bırakılmak üzere Porsuk Barajı sahasına bırakıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren EBB Hayvanat Bahçesi yetkilileri, şunları söyledi:

"Doğa Koruma Milli Parklar tarafından bize getirilen ve doğada yaralı olarak bulunan kuşlar için buradayız. Pelikanın kanadında açık yara ve yorgunluk vardı. Ancak bu hayvanların yaz aylarında beslenebileceği ve göç yapabileceği göz önünde bulundurularak misafir ettik. Yapılan tedavisi dört ay sürdü. Şahin ise yuvadan düşmüş olarak bulundu. Yetişkinlik evresine getirildi. Şimdi ikisi de doğal ortamlarına tekrar dönüyorlar."