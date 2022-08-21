Ebb Hayvanat Bahçesi'nde Tedavi Edilen Yavru Boz Ayı Nakledildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü veterinerleri tarafından tedavisi ve bakımı tamamlanan yavru boz ayı, Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

Zor durumda olan yabani hayvanların tedavilerini üstlenen EBB Hayvanat Bahçesi, yavru boz ayının tedavi ve bakımlarını yaparak naklini yaptı. Hayvanseverler tarafından bulunan yavru boz ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yavru ayı, tedavi ve bakımı için Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Burada tedavi ve 3 aylık bakımı tamamlanan yavru ayı, Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne nakledildi.

Konuyla ilgili bilgi veren EBB Hayvanat Bahçesi yetkilileri, "Doğa Koruma Milli Parklar tarafından bize getirilen yavru boz ayımızı geçici süreyle misafir ettik. Üç aylık bakım süresi oldu. Katı yeme geçtikten sonra yine Doğa Koruma Milli Parklar aracılığı ile Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne naklini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.