Ebb Ekipleri Kırsalda Sathi Kaplama Çalışmalarını Sürdürüyor - Haberler

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Ebb Ekipleri Kırsalda Sathi Kaplama Çalışmalarını Sürdürüyor

Ebb Ekipleri Kırsalda Sathi Kaplama Çalışmalarını Sürdürüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) kırsaldaki çeşitli noktalarda yolların altyapı ve üstyapı iyileştirmelerini sürdürüyor.

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) kırsaldaki çeşitli noktalarda yolların altyapı ve üstyapı iyileştirmelerini sürdürüyor.

EBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, görev yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan yollardaki çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Odunpazarı ilçesi Avdan ve Akçakaya Mahalleleri arasındaki yolda asfalt sathi kaplama çalışmalarına başladı. Toplamda 5 bin 500 metre uzunluğa sahip olan yolun, çalışmanın tamamlanmasıyla güvenli ulaşıma kavuşması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sürücülerin güvenli ve rahat bir yolculuk yapabilmeleri için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, çalışma yapılan yollardaki sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

ANKA / Yerel

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