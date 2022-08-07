Ebb'den Hanlı Çiftçilere Hasat Desteği

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Küçük Çiftçiyi Destekleme Projesi" kapsamında Çifteler, Günyüzü ve Tepebaşı ilçelerinden sonra Han ilçesinde de hasat yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), artan maliyetler nedeniyle üretemez hale gelen küçük ölçekli çiftçilerin arazisini hasat etmeye devam ediyor. Çiftçi Kayıt Belgesine sahip, 100 dekarın altında tarlası olan üreticinin 50 dekarlık hububatını hasat edeceğini nisan ayında yaptığı açıklamayla duyuran EBB, Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinacıları Federasyonu (TÜBİFED) ile işbirliği yaparak projeyi yaşama geçirdi. EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Benek, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ve belediye yetkililerinin de katıldığı hasatta, Büyükşehir'e başvuru yapan 72 çiftçinin bin 14 dekarlık ekili arazisi hasat edildi.

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, üretici için zor bir dönemde çiftçiye verdiği destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Mazot fiyatları nedeniyle hasat döneminin kendileri için büyük bir yük getirdiğini ve sıkıntı çektiklerini belirten çiftçiler ise "Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Üretim maliyetleri her geçen gün artıyor. Gerek tarla sürümü, gerek ekim, gübre ve ilaç maliyetleri ile sırtımızda büyük bir yük var. Mazot fiyatının artmasıyla hasat maliyetleri de 2 katından fazla bir maliyete çıktı. Büyükşehir Belediyemizin bu desteği ile hasatta önemli bir kazanım elde ettik. Çok teşekkür ediyor, tarıma olan desteğin devamını diliyoruz" diye konuştu.