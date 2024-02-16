E-atık Problemi Ekonomik Boyutuyla Gündemde

Çöpe atılan işlevsiz elektronik eşyaların ekonomik boyutunun 10 milyar dolara ulaştığı ifade edilirken uzmanlar, e-atık probleminin önümüzdeki yılların en büyük çevre problemlerinden biri olacağını belirtiyor.

Günümüzde teknolojik ürünlerin sürekli yeni, gelişmiş modellerinin ortaya çıkmasının ürünlerin kullanım ömürlerinin azalmasına neden olduğu ifade ediliyor. Eski telefon, şarj cihazı, bilgisayar parçaları gibi işlevsiz elektronik eşyaların bir süre saklandıktan sonra çöpe atılmasının hem çevreye hem de insan sağlığına büyük zarar verdiği, ekonomik açıdan büyük bir kayba neden olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Emperor Teknoloji Genel Müdürü Özgür Yasak, e-atık e-atık probleminin önümüzdeki yılların en büyük çevre problemlerinden biri olacağını belirterek "Belki ilerde işe yarar diye bir kenara attığımız bozulan, eskiyen bir daha hiç kullanmayacağımız bu cihazlar zamanla çöpe gidiyor. Yeni modellerin sık sık piyasaya sürülmesi, kısa süreli inovasyon döngüleri, kullanım ömrünün azlığı ve düşük geri dönüşüm oranları nedeniyle doğada e-atık miktarları gün geçtikçe artıyor. Bunlar sıradan çöp gibi değerlendirilemez. E-atıklar tehlikeli atık sınıfındadır ve özel ilgilenilmelidir. Girişimimiz olan Ticaret Bakanlığı onaylı lisanslı elektronik ürün yenileme firması MİNİÖDE sadece 1 yılda e-atıkların geri dönüştürülmesiyle ekonomiye 200 milyon TL'lik değer üretti. Bunu sadece ekonomik bir fayda olarak görmemek gerek aynı zamanda insan ve çevre sağlığının korunmasına da katkıda bulunuyoruz" dedi.

Uluslararası Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Forumu(WEEE) raporuna göre geri dönüşüm yerine çöpe giden e-atıkların dünya çapında ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Buna göre, dünyadaki her kişi için yıllık 8 kilogram e-atık ortaya çıkarken e-atıkların kullanılması ithalatı azaltırken, üretimde kullanılan malzemelerden tasarruf sağlanmasına ve çevrenin korunmasına destek olduğu aktarılıyor. Foruma göre 2022'de yaklaşık 5 milyardan fazla akıllı telefonun kullanım dışı kaldığı aktarılıyor. Öte yandan bilgisayarlar, kablolar, tabletler, yazıcılar, cep telefonları, klavyeler, fareler, şarj cihazları, kameralar, müzik çalarlar, uzaktan kumandalar, elektrikli süpürgeler, dikiş makineleri, saç kurutma, çay, kahve makineleri, elektrikli mutfak gereçleri, uzaktan kumandalı oyuncaklar, kulaklıklar, hoparlör, video oyunları, oyun konsolları, elektrikli spor ekipmanları, çeşitli küçük ev aletleri benzeri elektrikli ve elektronik tüm ürünler e-atık olarak tanımlanıyor. - İSTANBUL