Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran Mobil Göç Noktası Samsun'da hizmet vermeye başladı

Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran Mobil Göç Noktası araçlarının sayısı ülkemiz genelinde arttı. İlk etapta İstanbul'un da arasında bulunduğu 5 büyükşehirde hizmet vermeye başlayan Mobil Göç Noktası aracı, 1 Aralık itibarıyla Samsun'un da aralarında bulunduğu diğer 25 büyükşehre de gönderildi. Böylece Mobil Göç Noktası aracı olmayan büyükşehir kalmadı.

Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran "Mobil Göç Noktası" aracı Samsun'da hizmet vermeye başladı.

Düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen yabancıların kontrollerinin kısa süre içerisinde yapılmasını sağlayan "Mobil Göç Noktası" araçlarının sayısı hızla artıyor. Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran Mobil Göç Noktası araçlarının sayısı ülkemiz genelinde 57'den 97'ye çıkarıldı. İlk etapta İstanbul'un da arasında bulunduğu 5 büyükşehirde hizmet vermeye başlayan Mobil Göç Noktası aracı, 1 Aralık itibarıyla Samsun'un da aralarında bulunduğu diğer 25 büyükşehre de gönderildi. Böylece Mobil Göç Noktası aracı olmayan büyükşehir kalmadı.

Toplamda 97 Mobil Göç Noktası aracı hizmet veriyor

Pilot bölge olarak 19 Temmuz'da faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası uygulaması, çalışmaların başarıya ulaşması neticesinde 4 Ekim'de Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'da faaliyete geçmişti. İstanbul'da 38, İzmir'de 8, Ankara'da 5, Adana ve Bursa'da 3'er olmak üzere toplam 57 Mobil Göç Noktası aracı hizmet veriyor. 1 Aralık itibariyle 25 büyükşehre daha Mobil Göç Noktası araçları gönderildi. Böylelikle 40 yeni aracın dahil edildiği uygulama kapsamında ülkemiz genelinde toplam 97 Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı.

Parmak izi sorgulaması yapılarak yasal kalışları kontrol ediliyor

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimler kapsamında güvenlik güçleri düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri kişilerin kimliğini kontrol ediyor. Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla Mobil Göç Noktası adı verilen araçlara davet ediliyor. Burada Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor. Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, sınır dışı işlemlerine başlanması üzerine geri gönderme merkezlerine gönderiliyor.

Uygulama faaliyete geçmeden önce durumundan şüphelenilen yabancı, polis merkezi ya da geri gönderme merkezine götürülüyor ve gerekli kontrolleri burada gerçekleştiriliyordu. Uygulama sayesinde yabancıların yasal kalış haklarının olup olmadığı çok kısa bir zaman içerisinde tespit ediliyor. - SAMSUN