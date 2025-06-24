Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı Eskişehir'de Gerçekleşti

Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı Eskişehir'de Gerçekleşti
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 7. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na Video Konferans Sistemi ile katıldı. Toplantıda, düzensiz göç ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler ve güncel durum değerlendirildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, '7. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na Video Konferans Sistemi (VKS) ile katılım sağladı.

Düzensiz göçle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla VKS üzerinden '7. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi. katıldı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, toplantıya katılım sağladı. Düzensiz göç ile mücadele kapsamında iller bazında yürütülen faaliyetlerin ele alındığı toplantıda; 7'nci bölgede yer alan Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu, Düzce Eskişehir, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak il sınırlarında yaşanan düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler, yapılan çalışmalar ile istatistiki bilgiler değerlendirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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