Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Niğde Valisi Cahit Çelik'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik ev sahipliğinde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Başkanlığında yapılan toplantıya, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ile ilgili illerin İl Emniyet Müdürleri ve İl Jandarma Komutanları ile Göç İdaresi Başkanlığı yetkilileri katıldı. Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan köyünde gerçekleştirilen toplantıda İç Anadolu Bölgesi'nin göç politikaları ve stratejileri, nüfus istatistikleri, il ve bölge bazında yabancı istatistikler, yakalanan ve sınır dışı edilen yabancılar, sonuç ve genel değerlendirme konuları konuşuldu. Göç İdaresi Başkanlığı yetkilileri tarafından düzensiz göç ve göç hareketleri konusunda sunum gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Cahit Çelik, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın himayelerinde ülke genelinde düzensiz göçle amansız bir mücadelenin devam ettiğini vurguladığı konuşmasında şunları kaydetti;

"Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan planlama neticesinde Niğde, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Yozgat ve Tokat olmak illeri olmak üzere beşinci bölgede yer alan illerimizin katılımı ile Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısını gerçekleştireceğiz. Toplantının ve neticesinde alınacak kararların bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın himayelerinde ülkemiz genelinde düzensiz göçle amansız bir mücadele devam etmektedir. Bizlerin de üzerinde hassasiyetle durduğu konuların başında düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele geliyor. 5. bölge illerimizin valileri ve kolluk güçlerimizin yetkililerinin katılımıyla koordinasyon halinde neler yapacağımızı değerlendireceğiz. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Kıymetli katılımcıları ilimizde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duydum" diye konuştu.

Toplantı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gündeme dair konuların görüşülmesiyle sona erdi. - NİĞDE