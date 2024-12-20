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Düzensiz Göçle Mücadele İçin Toplantı Yapıldı

Düzensiz Göçle Mücadele İçin Toplantı Yapıldı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında düzenlenen toplantıda, düzensiz göçle mücadele çalışmaları değerlendirildi ve kolluk kuvvetlerine teşekkür edildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında düzensiz göçle mücadele toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele toplantısı yapıldı. Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen toplantıya mülki idare amirleri ve ilgili kurum yetkililerinin katıldı. Toplantıda, kentte düzensiz göç ile mücadelede yapılan çalışma ve faaliyetler görüşüldü.

Toplantıda konuşan Turan, düzensiz göçle mücadelede üstün gayret gösteren kolluk kuvvetlerine teşekkür etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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