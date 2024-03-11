Üye Girişi
Haberler

Düzceli Sporcular Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonasında İkinci Oldu

Güncelleme:

Samsun'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonasında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü SK takımı büyük erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcuları Türkiye ikincisi oldu.

Samsun'da 08-10 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonasına 139 takım ve 940 sporcu katıldı. Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonasında Düzce'yi temsil eden Gökhan Cengiz, İshak Sönmezoğlu ve İbrahim Kıyak'tan oluşan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü SK takımı büyük erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olarak kürsüdeki yerini aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik Türkiye Samsun Düzce Spor Yerel Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kerim Alçıkaya kimdir? Zafer Partisi Ankara-Elmadağ Belediye Başkan adayı Kerim Alçıkaya kaç yaşında, nereli? Esmaül Hüsna Aslan kimdir? Zafer Partisi Ankara-Çankaya Belediye Başkan adayı Esmaül Hüsna Aslan kaç yaşında, nereli? Kerem Usta kimdir? Memleket Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Kerem Usta kaç yaşında, nereli? Seyfullah Köken kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Seyfullah Köken kaç yaşında, nereli? Bülent Uygur kimdir? Memleket Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Bülent Uygur kaç yaşında, nereli? Feyyaz Berkan Aşutli kimdir? Zafer Partisi Ankara-Beypazarı Belediye Başkan adayı Feyyza Berkan Aşutli kaç yaşında, nereli? Çiğdem Eriş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı Çiğdem Eriş kaç yaşında, nereli? Sait Ali Arslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Sait Ali Arslan kaç yaşında, nereli? Muharrem Fındıkçı kimdir? Zafer Partisi Ankara- Bala Belediye Başkan adayı Muharrem Fındıkçı kaç yaşında, nereli? Reşat Şahin Öztürk kimdir? Memleket Partisi İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı Reşat Şahin Öztürk kaç yaşında, nereli? Mustafa Karadağlı kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Karadağlı kaç yaşında, nereli? Ali Kılınç kimdir? Zafer Partisi Ankara- Ayaş Belediye Başkan adayı Ali Kılınç kaç yaşında, nereli? Ruhi Tuncel kimdir? Memleket Partisi İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Ruhi Tuncel kaç yaşında, nereli? Can Güler kimdir? Zafer Partisi Ankara- Altındağ Belediye Başkan adayı Can Güler kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Uysal kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Uysal kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title