Düzceli Sporcular Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonasında İkinci Oldu

Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcuları Türkiye ikincisi oldu.

Samsun'da 08-10 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonasına 139 takım ve 940 sporcu katıldı. Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonasında Düzce'yi temsil eden Gökhan Cengiz, İshak Sönmezoğlu ve İbrahim Kıyak'tan oluşan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü SK takımı büyük erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olarak kürsüdeki yerini aldı. - DÜZCE