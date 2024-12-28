Düzceli Öğrenciler Türkiye İnovasyon Yarışmasında İki Ödül Kazandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin yaptığı akıllı park sistemi birinci, ekran bağımlılığını önleyici göz dostu modül üçüncü oldu.

TÜMOSAN tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Proje Yarışması'nda Düzceli öğrenciler iki ödül birden kazandı. Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Rüzgar Sezer, Matematik Öğretmeni ve proje danışmanı Dr. Hasan Şahin rehberliğinde geliştirdiği Akıllı Park Sistemi projesiyle yarışmada Türkiye birincisi oldu. Düzce Bilsem Lise öğrencisi Mehmet Efe Zengin, yine Dr. Hasan Şahin danışmanlığında hazırladığı Ekran Bağımlılığını Önleyici Göz Dostu Modül projesiyle yarışmada Türkiye üçüncülüğüne layık görüldü. Teknolojinin hayatımıza etkilerine duyarlılık gösteren proje, jüri üyelerinden büyük beğeni aldı. Öğrenciler ödüllerini düzenlenen törende aldı. - DÜZCE