Haberler

Düzceli gençler Çanakkale'de

Düzceli gençler Çanakkale'de
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Bir destandır Çanakkale' projesi çerçevesinde Düzceli 50 genç Çanakkale'ye gitti.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Bir destandır Çanakkale' projesi çerçevesinde Düzceli 50 genç Çanakkale'ye gitti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlere yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Bir destandır Çanakkale projesi çerçevesinde Çanakkale Destanı'nın 110. yılına özel 110 bin genci Çanakkale'ye getiriyor. Ülke genelinden yüzlerce gencin gittiği bölgeye Düzce'den de ilk etapta 50 öğrenci Çanakkale'ye gönderildi. Bölgede birlikte toprağa düşen şehitlerin izinde yürüyen, eşsiz destanın kahramanlık hikayelerini yerinde dinleyen, vatan sevgisini yüreklere kazıyan Düzceli gençler unutulmaz bir gün yaşadı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Gece kulübünde olay görüntü! Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı

Gece kulübünde olay görüntü! Tepkiler savcılığı harekete geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.