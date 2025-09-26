Düzceli gençler Çanakkale'de

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Bir destandır Çanakkale' projesi çerçevesinde Düzceli 50 genç Çanakkale'ye gitti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlere yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Bir destandır Çanakkale projesi çerçevesinde Çanakkale Destanı'nın 110. yılına özel 110 bin genci Çanakkale'ye getiriyor. Ülke genelinden yüzlerce gencin gittiği bölgeye Düzce'den de ilk etapta 50 öğrenci Çanakkale'ye gönderildi. Bölgede birlikte toprağa düşen şehitlerin izinde yürüyen, eşsiz destanın kahramanlık hikayelerini yerinde dinleyen, vatan sevgisini yüreklere kazıyan Düzceli gençler unutulmaz bir gün yaşadı. - DÜZCE