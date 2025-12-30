Karda şortla gezip şelale altında antrenman yaptı

Düzce (İHA) – Düzceli sosyal medya fenomeni ve Muaythai antrenörü Muhammed Bişgin, buz gibi havada sadece şortla karda gezip, şelale altında antrenman yaptı.

Düzce'de kar etkili olurken, bazı vatandaşlar karın tadını çıkarmaya devam ediyor. Düzceli sosyal medya fenomeni ve Muaythai antrenörü Muhammed Bişgin de Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'na giderek, sadece şortla karın içinde gezdi ve Aydınpınar Şelalesi altında antrenman yaptı. Bişgin'in karda ve buz gibi sudaki hareketleri takipçilerin beğenisini topladı. - DÜZCE