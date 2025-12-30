Haberler

Karda şortla gezip şelale altında antrenman yaptı
Güncelleme:
Düzce'de sosyal medya fenomeni ve Muaythai antrenörü Muhammed Bişgin, soğuk havada sadece şortla karda gezip, şelale altında antrenman yaparak dikkat çekti. Bişgin'in cesur hareketleri takipçileriyle büyük ilgi gördü.

Düzce (İHA) – Düzceli sosyal medya fenomeni ve Muaythai antrenörü Muhammed Bişgin, buz gibi havada sadece şortla karda gezip, şelale altında antrenman yaptı.

Düzce'de kar etkili olurken, bazı vatandaşlar karın tadını çıkarmaya devam ediyor. Düzceli sosyal medya fenomeni ve Muaythai antrenörü Muhammed Bişgin de Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'na giderek, sadece şortla karın içinde gezdi ve Aydınpınar Şelalesi altında antrenman yaptı. Bişgin'in karda ve buz gibi sudaki hareketleri takipçilerin beğenisini topladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
