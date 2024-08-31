Üye Girişi
Haberler

Düzceli Balıkçılar Karadeniz'e Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte Düzceli balıkçılar Karadeniz'e açıldı. Balıkçılar törenle denize açıldı ve balık ekmek dağıtıldı. Düzce Valisi ve Milletvekili de törene katıldı.

Balık sezonunun başlaması ile birlikte Düzceli balıkçılar Karadeniz'e açılarak "vira bismillah" dedi.

15 Nisan itibari ile sona eren Balık avlanma sezonu 1 Eylül itibari ile yeniden başlayacak olması sebebi ile Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da balıkçılar törenle denize açıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Milletvekili Ercan Öztürk ile birlikte birçok protokol üyesinin de katıldığı su ürünleri av sezonu açılış töreninde katılımcılara balık ekmek dağıtıldı. Sezonun hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Öztürk, "Bende sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Allah kazasız belasız bol bereketli bir sezon geçirmesini sağlasın inşallah. Geleneksel kıyı balıkçılığının Akçakoca'da geliştirilmesi için hep beraber el ele birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

"Sofralarımız şenlenecek"

Balıkçılık sezonun hayırlı olmasını dileyen Düzce Valisi Selçuk Aslan, " 15 Nisan'da başlayan su ürünleri avlanma yasağı 1 Eylül itibari ile büyük bir coşku ile başlıyor. Sofralarımız şenlenecek ve bereketli olacak. Heyecan ile mutluluk ile denizlerde ki bereketin önce tezgahlara sonra sofralarımıza yansımasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından horon gösterileri yapıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, minik Asaf Yiğit ile horon oynamasının ardından dualarla balıkçılar Karadeniz'e açıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Karadeniz Ekmek Yerel Yaşam Güncel Haberler

Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

 Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü

Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
Aynı havuzda ikinci facia! 5 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

Aynı havuzda ikinci facia! 5 yaşındaki çocuğun kahreden sonu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri Bein Sports CANLI izle! (ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki İzmir ÖDEMİŞ elektrik kesintisi! SON DAKİKA! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI izle! (FULL HD) Adana GS maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Adana Demirspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Kieran Trippier Eyüpspor'a transfer olacak mı? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Alexander Djiku sakatlık durumu! Djiku ne zaman sahalara dönecek? CANLI maç izle! (ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! ADS GS maçı nereden izlenir?
title