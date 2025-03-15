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Düzce'yi temsil ettiler

Düzce'yi temsil ettiler
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DÜZCE(İHA) –Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mart Tıp Bayramında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar yemeğine Düzce'den Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Dr. Melek Keskin ve Ebe Meliha Şenal katıldı.

DÜZCE(İHA) –Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mart Tıp Bayramında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar yemeğine Düzce'den Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Dr. Melek Keskin ve Ebe Meliha Şenal katıldı.

Sağlık hizmetlerinde özveriyle çalışan sağlık personelinin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla her yıl geleneksel olarak kutlanan, 14 Mart Tıp Bayramı iftar programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla düzenlendi. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde "Sağlık İçin Canla Başla" temasıyla tertip edilen programa 81 ilin sağlık yöneticileri, hekim ve sağlık çalışanları hazır bulundu. Programa Düzce'den Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Aile Hekimi Dr. Melek Keskin ve Ebe Meliha Şanal katıldı.

Programda, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Düzce'yi temsilen programa katılan Dr. Melek Keskin ve Ebe Meliha Şenal'a teşekkür belgesi verdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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